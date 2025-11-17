ตร.สระแก้ว คุมเข้มชายแดนอรัญฯ ตัด–ติดแท็กสายเคเบิ้ลข้ามแดน ปิดช่องทางอาชญากรรมออนไลน์

สระแก้ว- ตำรวจสระแก้ว คุมเข้มชายแดนอรัญฯ ร่วม จนท.ผู้ดูแลโครงข่ายทำการตัด–ติดแท็กสายเคเบิ้ลข้ามแดน
10 เส้นปิดช่องทางอาชญากรรมออนไลน์ หลังพบยังเป็นจุดที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบใช้อินเทอร์เน็ต
วันนี้ ( 17 พ.ย.) ตำรวจสระแก้ว ได้ระดมกำลังลงพื้นที่แนวชายแดนอรัญประเทศ เพื่อตรวจสอบและควบคุมสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อไปยังฝั่งกัมพูชา หลังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นจุดที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ลักลอบใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มหลอกลวงออนไลน์ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในฝั่งปอยเปต โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงข่ายสื่อสาร ตรวจสอบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามจุดเสี่ยงทั้ง 3 จุด รวมทั้งหมด 10 เส้น และตรวจเข้ม 3 จุดเสี่ยงชายแดน
จุดแรกบริเวณสถานีรถไฟบ้านคลองลึก (ด้านข้างด่านศุลกากร) ตรวจพบสายเคเบิ้ล 6 เส้น แยกเป็นของบริษัทคู่สัญญา 2 ราย
โดยจุดนี้เป็นพื้นที่ใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ทำให้เป็นช่องทางที่กลุ่มอาชญากรออนไลน์นิยมลักลอบเดินสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อไปยังฝั่งกัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงทำการตัดและติดแท็ก (Tag Seal)เพื่อระบุสังกัด ป้องกันการแอบเชื่อมต่อหรือดัดแปลงในภายหลัง
จุดที่สอง สถานีรถไฟบ้านคลองลึก (ด้านหลังลานจอดรถโกเด้นเกต) ตรวจพบสายเคเบิ้ล 2 เส้น จาก 2 บริษัทคู่สัญญา พื้นที่ด้านหลังลานจอดรถเป็นจุดลับตาคน มักถูกใช้เป็นช่องทางวางอุปกรณ์เครือข่าย จึงเข้าข่ายเสี่ยงสูงเช่นกัน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสภาพสายอย่างละเอียดและติดแท็กทั้งหมดเพื่อควบคุมการใช้งาน
และจุดที่สาม พื้นที่ใต้สะพานหนองเอี่ยน ตรวจพบสายเคเบิ้ล 2 เส้น ซึ่งยังไม่มีคู่สัญญาในปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต แต่เนื่องจากจุดใต้สะพานเป็นพื้นที่เร้นลับ อาจถูกลักลอบนำไปเชื่อมต่อเจ้าหน้าที่จึงติดแท็กควบคุมล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการคุมเข้มเพื่อสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์
ตำรวจสระแก้ว ระบุว่าการตรวจสอบและติดแท็กสายเคเบิ้ลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งด่วนในการสกัดเส้นทางสื่อสารที่อาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงออนไลน์ / แก๊งคอลเซ็นเตอร์ , การลักลอบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,การสนับสนุนระบบสื่อสารของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ และการปิดบังตัวตนของผู้กระทำผิดในต่างประเทศฝั่งกัมพูชา
โดยเฉพาะพื้นที่ปอยเปต ที่ถูกระบุว่าเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มหลอกลวงออนไลน์จำนวนมาก และมีการพยายามลอบใช้โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบหรือปิดบังที่มาที่แท้จริงของสัญญาณ
ขณะที่การติดแท็ก (Tag Seal)เพื่อควบคุมเข้ม ตรวจสอบย้อนหลังได้ทันที และการติดแท็กสายเคเบิ้ลทุกเส้น จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเจ้าของสายได้ทันที อีกทั้งยังสามารถตรวจพบความผิดปกติหากมีการต่อพ่วงเพิ่ม และปิดช่องโหว่ในการลักลอบลำเลียงสัญญาณรองรับการตรวจสอบย้อนหลังในคดีอาชญากรรมไซเบอร์ ถือเป็นระบบควบคุมที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสารบริเวณชายแดนไทย–กัม