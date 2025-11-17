สื่อเขมรปล่อย "เฟคนิวส์"กล่าวหาทหารไทยทำร้าย-ล่วงละเมิดแรงงานเขมรหวังสร้างความเกลียดชัง

จันทบุรี–ผบ.นย.จันทบุรี ชี้สำนักข่าวเขมร สร้าง "เฟคนิวส์" กล่าวหาทหารไทยทำร้าย-ล่วงละเมิดแรงงานกัมพูชา เชื่อบิดเบือนหวังสร้างความเกลียดชัง เร่งตรวจสอบแหล่งข่าวต้นทาง เตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้ตามกรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากกรณีที่สำนักข่าวในประเทศกัมพูชา ได้อ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชายแดน ระบุว่ากลุ่มทหารไทยจำนวน 7 คนได้ทำร้ายร่างกายแรงงานชาวกัมพูชารวม 13 คน เป็นชาย 6 คน,หญิง 6 คน และเด็ก 1 คน ขณะกำลังเดินทางกลับประเทศในพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับ อ.ก็อมเรียง จ.พระตะบอง (ตรงข้าม อ.โป่งน้ำร้อน จ..จันทบุรี) พร้อมขโมยเงิน 6,500 บาท และโทรศัพท์ 4 เครื่อง นอกจากนั้นยังข่มขืนแรงงานหญิงชาวกัมพูชา อายุ 18 ปี โดยอ้างว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวสามารถข้ามแดนกลับประเทศกัมพูชา เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น
วันนี้ ( 17 พ.ย.) น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นโดยยืนยันว่า “ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมทั้งหมด” พร้อมระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดไม่พบเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และไม่มีหน่วยทหารไทยหน่วยใดมีพฤติกรรมตามที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ โดยยืนยันว่าการกล่าวหาครั้งนี้อาจมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจผิด สร้างความเกลียดชังและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
พร้อมยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่แรงงานกัมพูชาอยู่ในฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหาร ได้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีมนุษยธรรมและตามหลักกฎหมายสากล และไม่ว่าจะอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หรือเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไทย ได้ให้ที่พักพิงและดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยมีที่พักและจัดอาหารให้ครบทุกมื้อก่อนดำเนินการตามขั้นตอนส่งกลับประเทศ
“ ขอยืนยันว่า ไทย ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการชายแดนคาดว่าจะมีการประสานงานระดับทางการ เพื่อขอให้ฝ่ายกัมพูชาตรวจสอบข้อมูลและป้องกันการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายในระยะยาว”
และยังระบุอีกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติทั้งด้านการข่าว ฝ่ายความมั่นคง และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ไม่พบเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาแม้แต่น้อย ที่สำคัญไม่มีหน่วยทหารไทยใดเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ตามที่สื่อกัมพูชาได้นำเสนอข่าวเท็จและบิดเบือนอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจมีเจตนาสร้างความเกลียดชัง สร้างความแตกแยกต่อความสัมพันธ์ชายแดน และทำลายภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ไทย ”
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ยังเผยอีกว่าขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบแหล่งข่าวต้นทาง และเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้ตามกรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยย้ำว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ปกป้องชายแดนตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และยังคงให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก กองทัพเรือ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในเร็ว ๆ นี้.