สกพอ.เปิดสำนักงานชลบุรี ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกระตุ้นการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สกพอ. ทำพิธีเปิดสำนักงานในพื้นที่ จ.ชลบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปฏิบัติจริงในพื้นที่ภาคตะวันออก หนุนพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระตุ้นการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
วันนี้ ( 17 พ.ย.) นายอารี ไกรนรา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการนโอบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จ.ชลบุรี โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโอบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) , นายสุรพงศ์ นำชัยรจิพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ,นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี , นายกัฬชัย เทพ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
และมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ให้ศีล สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อสำนักงานและผู้เข้าร่วมงาน
การเปิดสำนักงานคณะกรรมการนโอบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จ.ชลบุรี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ภาคตะวันออก โดย สกพอ. พร้อมจะเดินหน้าพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดึงดูดให้เกิดการลงหนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรม
และยังคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การจัดให้มีบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
รวมทั้งการกำหนดใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย ระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย และประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ