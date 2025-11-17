เรื่องลาม-ผอ.สั่งแจงแล้ว!โพสต์กล่าวหาครูลำปางคุกคาม-เสนอเงินแลกคบหา นศ.ม.ดังเชียงใหม่

ลำปาง - ผอ.โรงเรียนดังลำปาง สั่งชี้แจงแล้ว..ครูโดนศิษย์เก่า นศ.มหา’ลัยดังเชียงใหม่ กล่าวหาถูกตามคุกคาม-เสนอเงินแลกคบหา ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย แต่คนโพสต์ผ่านโซเชียลฯ-คนอ้างเป็นผู้เสียหายยังไม่ส่งข้อมูลให้โรงเรียน แถมลบโพสต์หมด ขณะที่ครูหนุ่มเผยคุยกันจริงในฐานะชาย-หญิง ไม่ใช่ครูกับศิษย์-ไม่ได้คุกคาม
กรณีดรามากันสนั่นโซเซียลฯ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง อ้างว่า..แฟนสาวของตนเองซึ่งเรียนอยู่ ม.ดังเชียงใหม่ ติดต่อกับอดีตครูคนหนึ่ง ซึ่งระบุสถานศึกษาค้อนข้างชัดเจน ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง พร้อมระบุข้อความว่า..ถูกอดีตครูทักและคุกคามตลอด
และล่าสุดได้มีการปล่อยคลิปเสียงการสนทนากันที่ถูกตัดมาบางส่วน ซึ่งอ้างว่าเป็นการพูดคุยระหว่าง ครู ต. กับแฟนสาว ที่ครูเสนอเงินให้แฟนเดือนละ 5,000 บาท แลกกับการคบหากัน คือการโทรหา พูดคุย หรือวีดีโอคอล เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนักถึงความไม่เหมาะสมระหว่างครูกับศิษย์ เนื่องจากผู้โพสต์ได้เขียนว่า..ครูคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมคุกคามลูกศิษย์ที่ยังเรียนอยู่ในปัจจุบันอีกหลายคนด้วย
ต่อมาสื่อในจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอข่าวดังกล่าวพร้อมกับรูปหญิงสาวที่อ้างว่าเสียหายและถูกคุกคามเข้าลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ จากนั้นจึงมีการแชร์ข่าวดังกล่าวมายังสื่อโซเซียลในจังหวัดลำปางอีกครั้ง และก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกพุดถึงกันเพิ่มขึ้นอีก ในช่วงวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ที่ผ่านมา
ด้านครูผู้ที่ถูกกล่าวหา ได้ออกมาเขียนข้อความผ่านกลุ่มโซเซียลลำปาง ว่า “มีท่านใดรู้จักทนายความเก่งๆบ้างครับ ต้องการฟ้องร้อง ทำคดีหมิ่นประมาทและทำลายชื่อเสียง เนื่องจากมีคนโพสต์ลงสื่อโซเซียลมีจุดประสงค์จะทำลายชื่อเสียงของตัวผมและธุรกิจที่กำลังไปได้ดี รวมถึงสำนักข่าวโดยไม่สอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อน”
จากนั้นกรากฎว่า ข้อความที่มีผู้โพสต์ลงสื่อก่อนหน้านั้นถูกลบทิ้งทั้งหมดเหลือไว้เพียงเว็บไซต์ของสำนักข่าวที่ลงข่าวเท่านั้น
ขณะที่มีกลุ่มของเด็กนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว ที่ก่อนหน้านั้นเคยนำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ไว้ และมีการเขียนข้อความด่าครูจำนวนมาก ได้มีการลงข้อความขอโทษ โดยระบุว่า “จากที่สืบๆดูแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น Fake News แอดมินก็มีส่วนผิดที่รีบนำมาลงก่อน ตอนแรกทางแอดมินเองก็เชื่อเต็มร้อย แต่มีจุดบางอย่างที่เอ๊ะขึ้นมา จึงพยายามที่จะติดต่อเจ้าของเรื่องเพื่อขอหลักฐาน สืบไปสืบมาจนพบว่าหลักฐานมันไม่สมูทหลายอย่าง แอดมินต้องกราบขอโทษคุณครูต้น ที่ถูกพาดพิงมา ณ ที่นี้นะครับ และขอโทษทุกคนที่ทำให้วุ่นวาย ต่อไปแอดมินจะพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวสารในครั้งต่อๆไปครับ” ลงชื่อ “เด็กขาวแดงเมืองลำปาง”
วันนี้(17 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวได้ไปพบ นายนิรันดร หมื่นสุข ผอ.ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น นายนิรันดร กล่าวว่า หลังมีกระแสข่าวตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดต่อผู้โพสต์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และได้โทรศัพท์คุยกัน ซึ่งก็ตามที่มีการลงในสื่อ แต่ผู้โพสต์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย จึงได้บอกไปว่าหากจะดำเนินคดีก็ต้องให้ผู้เสียหาย หรือญาติของผู้เสียหาย คือน้องผู้หญิง ส่งข้อมูลหลักฐานมายังโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการสอบสวนให้อย่างเป็นธรรม แต่หากจะให้ทางโรงเรียนนำข้อมูลเฉพาะที่มีการโพสต์มาดำเนินการลงโทษคงทำไม่ได้ เพราะหลักฐานไม่เพียงพอและยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานจริงหรือไม่อย่างไร แต่วันนี้ วันเปิดเรียนตนก็ได้สั่งให้ครูที่ถูกกล่าวหาไปเขียนรายงานชี้แจงแล้ว
ส่วนที่มีข้อความบางอย่างที่ถูกโพสต์ในโซเชียลฯและอาจจะทำให้ผู้ปกครองหลายคนไม่สบายก็อยากบอกว่าหากบุตรหลานท่านใดที่ถูกกระทำและเห็นว่าไม่ปลอดภัยให้นำหลักฐานส่งถึงตนเองโดยตรง ซึ่งตนจะเก็บเป็นความลับและจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจว่าทางโรงเรียนบุญวาทย์ยังมีความปลอดภัยและยังเป็นที่เชื่อมั่นของบุตรหลานทุกคน