นย.ตราด โต้ข่าวบุกโจมตีเขมรที่บ้าน 3 หลังชี้เป็นข่าวปลอมซ้ำลอบเข้ามาวางระเบิด

ตราด- ผบ.นย.ตราด โต้ข่าวบุกโจมตีเขมรที่บ้าน 3 หลัง ชี้เขมรสร้างข่าวปลอม- สร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง แฉกลับ ทหารเขมร ลอบวางทุ่นระเบิดฝั่งไทยหลังทหารไทยตรวจสอบพื้นที่เมื่อวานนี้
จากกรณีที่ สื่อมวลชนกัมพูชา ได้รายงานข่าวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (17 พ.ย.)ว่า ทหารไทย เตรียมบุกโจมตีกัมพูชาด้านบ้านทมอดา หรือบริเวณบ้าน 3 หลัง ในวันที่ 18 พ.ย. 2568นั้น
ล่าสุด น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนในเบื้องต้นว่า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ยังไม่มีแผนเข้าโจมตีตามที่สื่อกัมพูชา กล่าวอ้างแต่อย่างใด รวมไปถึงยังไม่มีการสุ่งการใดๆ จากผู้บังคับบัญชา
" สิ่งที่สื่อมวลชนกัมพูชา นำเสนอมานั้นเป็นเพียงข่าวปลอมที่ต้องการความชอบธรรมให้กับประเทศตัวเอง ซ้ำเมื่อวานนี้ ทหารไทย ยังพบทุ่นระเบิดใกล้เคียงพื้นที่บ้าน 3 หลังในฝั่งประเทศไทย และเมื่อหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บกู้ ก็พบว่าเป็นทุ่นระเบิด PMN-2 สภาพใหม่ จึงตั้งข้อสงสัยว่า การที่กัมพูชาปล่อยข่าวว่าไทยจะโจมตี มาจากเรื่องที่ทหารไทยพบทุ่นระเบิด PMN -2 เพื่อสร้างความชอบธรรมและกลบข่าวเรื่องการพบทุ่นระเบิดในไทย " ผบ.นย.ตราด กล่าว
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าว ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคง ว่า ทหารกัมพูชา ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาในพื้นที่บ้านทมอดา ซึ่งอยู่แนวชายแดนติดกับบ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด แล้ว