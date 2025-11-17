(คลิป)ผู้ว่าฯ ป้ายแดงโคราชลุย! แก้ปัญหาช้างป่าทับลานบุกกินพืชผลเกษตร อ.ครบุรี นั่งซดบะหมี่กับชาวบ้านกลางดึก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผู้ว่าฯ ป้ายแดงโคราชลุยลงพื้นที่แก้ปัญหาช้างป่าทับลานยกโขลงนับ 100 ตัวบุกกินทำลายพืชผลการเกษตรที่ อ.ครบุรี เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเข้าสู่วาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดฯ หลังเห็นกับตาไร่ข้าวโพดสูญยับ เผยติดดินนั่งซดมะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับชาวบ้านกลางดึก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คนใหม่ป้ายแดงโคราชที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ลงพื้นที่ที่ศูนย์ทำการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า 05 บ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หลังจากได้รับรายงานว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานเกือบ 100 ตัวออกมากัดกินทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่มานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลสำหรับนำกลับไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน
ทั้งนี้ นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ รวมกว่า 50 คน เข้ารายงานข้อมูลและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งในระหว่างที่รับรายงานและข้อเสนอแนะต่างๆ นานเกือบ 1 ชั่วโมง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ตลอดจนผู้นำชุมชน และชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง ซึ่งที่นี่จะทำกันเป็นประจำในช่วงออกเฝ้าระวังช้างป่าช่วงกลางคืน
จากนั้น นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนใหม่ลงพื้นที่บริเวณชายป่าท้ายหมู่บ้านตลิ่งชัน ดูไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 500 เมตร ซึ่งถูกช้างป่าหลายสิบตัวบุกเข้ามากัดกิน สร้างความเสียหายประมาณ 4 ไร่ เพื่อดูสภาพพื้นที่และความเสียหายท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดการเข้าสังเกตการณ์
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับรายงานจากนายอำเภอครบุรีว่าชาวบ้านในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ออกมาทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นประจำ จึงลงมาตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าทุกหน่วยงานทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่นได้ผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็ง แต่ยังมีข้อจำกัดในการดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ทุกคนจะต้องเสียสละส่วนตัวออกกันเอง ประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเป็นอุปกรณ์ใช้เฝ้าระวังผลักดันช้างป่าให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกวิธียังคงขาดแคลนอย่างมาก
“วันนี้ได้รับทราบถึงปัญหาและจะรับเอาไปหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีความเป็นไปได้ว่าปัญหานี้อาจต้องนำเข้าสู่วาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครราชสีมาด้วย” นายอนุพงศ์กล่าว