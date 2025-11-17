“รพี ชำนาญเรือ” แฉที่พักสงฆ์รุกพื้นที่ทหาร จี้หน่วยงานเร่งตรวจสอบ หวั่นเป็นฐานซ่องสุมกองกำลังต่างด้าว

กาญจนบุรี - นักเคลื่อนไหวชื่อดังโพสต์คลิปโดรนเผยภาพป่าเชิงเขาถูกบุกรุก สร้างอาคารหลายหลังบนภูเขาแหว่ง ชาวบ้านเอือมถูกไล่ไม่ให้เข้าป่า เกรงพื้นที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ วอนหน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบ ก่อนบานปลายหนักกว่าเดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรพี ชำนาญเรือ นักเคลื่อนไหวฉายา “มือปราบไซยาไนด์” ชื่อดังชาวกาญจนบุรี ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอจากโดรนบนเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเป็นภาพมุมสูงของพื้นที่ป่าเขียวขจีบริเวณเชิงเขาหนองระหงส์ หมู่ 8 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
จากภาพพบว่ามีการก่อสร้างอาคารหลายหลัง มีถนนตัดเข้าถึงพื้นที่ บางจุดมีร่องรอยแผ้วถางและบุกรุกป่าลึกเข้าไปบนภูเขา จนพื้นที่กลายเป็น “ป่าแหว่ง” อย่างเห็นได้ชัด
นายรพีระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวอ้างเป็น “ที่พักสงฆ์” ของชาวพม่า ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของทหาร ซึ่งเคยมีข้อตกลงว่าจะไม่ให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันกลับพบการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดระแวง
ทั้งนี้ นายรพีได้โพสต์ตั้งคำถามว่า “ที่พักสงฆ์พม่า หรือเป็นฐานปฏิบัติการลับสู้รบกับรัฐบาลพม่า? หรือเป็นที่พักแรงงานเถื่อน? หน่วยงานภาครัฐช่วยตรวจสอบที”
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า เคยถูกไล่ไม่ให้เข้าไปเก็บหน่อไม้หรือหาเห็ดในบริเวณดังกล่าว ทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งอดีตผู้นำชุมชนเคยพยายามขับไล่มาแล้ว เนื่องจากสงสัยการดำเนินกิจกรรมที่ไม่โปร่งใส และกังวลว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือกองกำลังจากประเทศเพื่อนบ้าน
นายรพี กลว่าอีกว่า “ เห็นแล้วค้านสายตาประชาชนในพื้นที่ ปล่อยกันแบบนี้ได้อย่างไร? ผมทำคนเดียวไม่ได้ ถ้าสังคมและประชาชนไม่ช่วยกัน”