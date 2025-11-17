เตรียมล้างขบวนการบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ”พัทยา-ชลบุรี” ให้สิ้นซาก หลังรวบ 2 นายทุนจีนเทาถึงคิว”ไทยเทา”สืบจากส่วยสถานบริการ

ตรียมล้างขบวนการบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ”พัทยา-ชลบุรี” ให้สิ้นซาก หลังรวบ 2 นายทุนจีนเทาถึงคิว ”ไทยเทา” สืบจากส่วยสถานบริการ
ตำรวจชลบุรีไม่ยอมรับคำประณามเป็นองค์กรอาชญากรรม สืบสวนนานนับเดือนก่อนบุกทะลายแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ่า-บารากู่ ยึดอุปกรณ์ครบครัน นับเป็นรายใหญ่ส่งท้ายปีครั้งนี้ สืบเนื่องจากในช่วงหลายเดิอนที่ผ่านมามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และบารากู่โดยนายทุนต่างชาติร่วมกับชาวไทยในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้ามีการจับกุมแทบทุกวัน แต่ไม่สามารถตามได้ถึงต้นตอ จึงใช้วิธีวางสายติดตามพฤติการณ์กลุ่มเป้าหมายต้องสงสัย จนทราบแน่ชัดว่านายทุนใหญ่ผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า – บารากู่คือนายเหยา ชิงหลิน อายุ 41 ปีสัญชาติจีน กับนายจ้าว เล็ท อายุ 37 ปีสัญชาติจีน
จนท.ประกอบด้วยฝ่ายสืบสวน จ.ชลบุรี ฝ่ายสืบสวนตำรวจภาค 2 จึงรายงานต่อพล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ชลบุรี นำหมายค้นตรวจสอบบ้านเลขที่ 82/39 หมู่บ้านณัฐวัฒน์โฮม วิลเลจ หมู่ 4 ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี ยึดของกลาง 40 รายการประกอบด้วยอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า – บารากู่ครบชุด น้ำยารวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทและสามารถจับกุมนายทุนจีนได้โดยทั้งคู่
รายงานข่าวแจ้งว่าหลังขบวนการบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ ถูกเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างจริงจังแต่ยังมีผู้ลักลอบจำหน่ายบางรายพยายามหาวิธีหลบซ่อนเพื่อขายให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการแอบขายในสถานบริการถึงกับอาศัยมาตรการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เรียกรับส่วยกันเป็นทอดๆ หากมีผับบาร์ใดอยากให้มีบารากู่ไว้บริการเพื่อเรียกลูกค้าก็จะถูกเรียกค้าคุ้มครองจำนวนมากตามผับ บาร์พื้นที่พัทยา – ชลบุรี โดยในแต่ละเดือนมีรายได้เฉพาะการนี้กว่า 10 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย
ยุทธการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาจึงเป็นการตัดวงจรขบวนการส่วยบารากู่ไปในตัว อย่างไรก็ตามขณะนี้แนวทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่ได้พุ่งตรงไปยังแก๊งมาเฟีย ”เทาไทย” บางกลุ่มมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจัดการกับต้นตอบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่พัทยา-ชลบุรี ให้สิ้นซากแล้ว