​มทร.ราชภัฏราชนครินทร์ เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมือง" เขียวโสธร" ที่ใกล้จะสูญหาย​

ฉะเชิงเทรา -มทร.ราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา จัดงานมหกรรมการประกวด “ความงามแห่งวิถี แปดริ้วซอฟต์พาวเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่" ไฮไลท์อนุรักษ์ไก่พื้นเมือง" เขียวโสธร" ไก่ทรงเลี้ยงของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณที่กำลังจะสูญหาย
วันนี้ ( 16 พ.ย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดงานมหกรรมการประกวด “ความงามแห่งวิถี แปดริ้วซอฟต์พาวเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่” และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่จัดให้มีการประกวดไก่พื้นเมือง รวมกว่า 13 สายพันธุ์ 15 ประเภท โดยเฉพาะสายพันธุ์เขียวโสธร ซึ่งถือเป็นพันธุ์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะของ จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มรภ.ราชภัฏราชนครินทร์ เผยถึงแนวคิดการจัดประกวดไก่พื้นเมือง ว่าเพื่อต้องการรักษาสายพันธุ์ "ไก่ชน" ดั้งเดิมของเมืองฉะเชิงเทราไม่ให้สูญหายไป เนื่องจากปัจจุบันมีการนำไก่ชนสายพันธุ์อื่นเข้ามาผสม อาทิ ไก่ชนพม่า ไซง่อน หรืออินเดีย จนทำให้ไก่สายพันธุ์แท้เริ่มหายไป
มรภ.ราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการที่จะอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองเขียวโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้สู่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งที่มาของชื่อ "เขียวโสธร" นั้นคำว่า "เขียว" มาจากสีของขนไก่ และคำว่า "โสธร" มาจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวฉะเชิงเทรา
" สำหรับจุดกำเนิดของไก่ชนสายพันธุ์ดังกล่าว มาจากชาวบ้าน ม.6 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง ที่มีการเพาะเลี้ยงไก่ชนกันเป็นจำนวนมาก และอยากที่จะจดทะเบียนเป็นสัตว์ประจำถิ่นของชุมชน กรมปศุสัตว์ จึงตั้งเป็นพันธ์ุ" เขียวโสธร"และได้กำหนดลักษณะประจำพันธุ์ไว้แล้ว โดยชั้นเชิงในการชนของไก่พันธุ์" เขียวโสธร" เป็นสไตล์ไก่ไทยโบราณที่มีความรวดเร็วในการมุดมัด เชิงดี แต่หากจะเลี้ยงไว้ตีก็อาจจะสู้ไก่ชนในยุคปัจจุบันที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์และถูกเลี้ยงไว้เพื่อตีโดยเฉพาะไม่ได้"
ผศ.ดร.ธีระวุฒิ ยังเผยอีกว่า " เขียวโสธร" ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามโดยเป็นไก่สกุลหนึ่งของไก่ชนเขียวหางดำ ซึ่งลักษณะของคำว่า "เขียว" มาจากสีของขนไก่ ที่ทุกเส้นจะไม่ใช่สีดำเพียงอย่างเดียวแต่จะมีเหลือบเขียวสะท้อนแสง ทั้งที่บริเวณสร้อยคอปีกและลำตัวรวมทั้งหางลคล้ายกับปีกแมลงภู่และอาจจะนำไปตีหรือชนไม่เก่งนัก
จึงนิยมนำมาเลี้ยงกันไว้เพื่อชื่นชมความสวยงาม และยังเป็นไก่ทรงเลี้ยงของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณอีกด้วย
สำหรับ การประกวดไก่ชน ในวันนี้จะตัดสินกันที่ลักษณะที่ตรงตามสกุลของไก่แต่ละสกุล รวมทั้งรูปทรงการยืนนิ่งและมีลักษณะที่ครบ ไม่หงอยและมีความสดชื่น ขนและหางต้องพร้อมสวยงามในทุกชนิดพันธุ์ที่นำมาประกวด
และในครั้งนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศส่ง ไก่ชน เข้ามาร่วมประกวดจำนวน 150 ตัว แบ่งเป็นไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์สวยงาม 13 สายพันธุ์อาทิ เขียวโสธร, ประดู่หางดำ, เหลืองหางขาว, เทาหางขาว, ขาวชี ฯลฯ
นอกจากนั้นภายในงานยังมีการประกวด ปลากัดแปดริ้ว และปลากัดสวยงามเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดความภาคภูมิใจในสัตว์น้ำพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะปลากัดพื้นเมืองแปดริ้ว และปลากัดสวยงาม 12 ประเภทเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันโดดเด่นอีกด้านหนึ่งของ จ.ฉะเชิงเทรา ที่มีต้นทุนทางสังคมมาแต่ดั้งเดิมยาวนาน จนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป