เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตน้ำมันรำข้าวอ่างทอง – ควบคุมเพลิงได้แล้ว บาดเจ็บ 4 ราย

อ่างทอง – เจ้าหน้าที่เร่งฉีดโฟมควบคุมเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำมันรำข้าวริมสายเอเชีย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว พบผู้บาดเจ็บ 4 ราย แดง 1 ราย เหลือง 3 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
บ่ายวันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตน้ำมันรำข้าว บริษัทอ่างทองธัญชาติ ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณพื้นที่ผลิต ซึ่งมีสารเคมีประเภทออกซิแดนท์ จึงจำเป็นต้องใช้โฟมและสารเคมีควบคุมเพลิงเป็นการเฉพาะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำรถโฟมเข้าฉีดสกัดจนสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดและสงบลงแล้ว เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บสีแดง 1 ราย และสีเหลือง 3 ราย เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลไชโยเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังไฟสงบเพื่อหาต้นตอที่แท้จริง พร้อมประเมินความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านนายจิรายุท อาญาเมือง ปลัดอำเภอไชโย ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ระบุว่า โรงงานได้สั่งระดมพนักงานทั้งหมดมารวมตัวเพื่อตรวจสอบยอดว่าอยู่ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกส่งรักษาแล้ว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีน้ำมันรำข้าวจำนวนมากและสารเคมีไวไฟ การดับเพลิงต้องใช้โฟมพิเศษจึงจะสามารถสกัดการลุกไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้าที่รถโฟมจะมาถึง เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดหล่อเลี้ยงเพื่อจำกัดวงไฟไม่ให้ลุกลาม
คดีนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดต่อไป