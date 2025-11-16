ตราด ปิดฉากกิจกรรม "ปั่นชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดขอบประเทศไทยภาคตะวันออก"

ตราด- ททท.สำนักงานตราด ปิดฉากกิจกรรม "ปั่นชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดขอบประเทศไทยภาคตะวันออก" และ "แหลมงอบใจเกินร้อย" ดึงนักปั่นจาก 25 จังหวัดร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดคึกคัก
วันนี้ (16 พ.ย.) ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด เผยถึงความสำเร็จของการแข่งขันจักรยานทางเรียบรายการ "แหลมงอบใจเกินร้อย" และกิจกรรม "ปั่นชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดขอบประเทศไทยภาคตะวันออก" ประจำปี 2568 ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ร่วมจัดขึ้น โดยมีภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมให้การสนับสนุนว่าประสบผลสำเร็จเกินคาด
และยังมีนักปั่นจักรยานทั้งปั่นเพื่อสุขภาพ และปั่นเพื่อการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 194 คน นอกจากนั้นยังมีนักปั่น 288 คน จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ รวมตัวกันที่แหลมงอบ ซึ่งเป็น 'สุดขอบประเทศไทยภาคตะวันออก'
ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของเราในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับชาติ และยังสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ยังกล่าวอีกว่าความสำเร็จที่ดังกล่าวได้ทำให้ อ.แหลมงอบ ไม่เงียบอีกต่อไป และ ททท.สำนักงานตราดยังมีแผนที่จะจัด Sport tourism: หรือ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในรายการ TRAT 100 ซึ่งจะเป็นเส้นทางไปทาง อ.คลองใหญ่ ถึงชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ อ.คลองใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา รวมทั้งการปิดด่านชายแดนเพื่อความมั่นคง
และยังจะมีการจัดไตรกีฬา ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่หาดราชการุณย์ (เขาล้าน) อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย