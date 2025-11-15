ตม.กาญจนบุรีบุกจับเครือข่ายขนแรงงานเถื่อน ซุกต่างด้าว 29 รายในห้องเช่า คนขับรับค่าหัวรายละ 1,200 บาท

กาญจนบุรี - ตม.จว.กาญจนบุรี ภายใต้นโยบายเข้มจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง เร่งรัดกวาดล้างขบวนการขนแรงงานต่างด้าวและผู้พำนักผิดกฎหมายทั่วประเทศ สืบเนื่องจากพบพฤติกรรมกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่แฝงตัวเข้ามากระทำผิด สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
ภายใต้การกำกับของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และผู้บังคับบัญชาในระดับ ตม.3 นำโดย พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามเครือข่ายขนแรงงานผิดกฎหมายผ่านระบบตรวจจับป้ายทะเบียน จนพบรถกระบะต้องสงสัยยี่ห้อ Nissan ทะเบียน 2ฒง 8505 กทม. จอดอยู่บริเวณหน้าห้องเช่า ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 พ.ย. 2568 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแสดงตัว พบผู้ขับขี่คือนายวรพันธ์ ตาโท้ ซึ่งเป็นผู้เช่าห้องพักดังกล่าว เมื่อตรวจค้นภายในห้องเช่าอีกหนึ่งห้อง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวม 29 คน แบ่งเป็นชาย 16 คน หญิง 11 คน และเด็กหญิง 2 คน พร้อมสัมภาระจำนวนมาก โดยทั้งหมดไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนได้
จากการสอบสวน นายวรพันธ์ให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นผู้ขับรถไปรับแรงงานทั้งหมดจากบริเวณป่าข้างทางใกล้วัดลิเจียช่วงเวลาประมาณตี 4 โดยตั้งใจจะลำเลียงไปส่งยังวัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร ได้ค่าจ้างหัวละ 1,200 บาท ก่อนพามาพักรอในห้องเช่าเพื่อเตรียมเดินทางต่อ
ด้านแรงงานเมียนมาที่ถูกจับให้การตรงกันว่า เดินทางหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี โดยเสียค่าเดินทางให้นายหน้าในเมียนมารายละ 55,000 – 65,000 บาท และจะจ่ายเมื่อถึงปลายทางในประเทศมาเลเซีย
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” แก่ผู้ขับขี่ และแจ้งข้อหา “เข้าเมืองผิดกฎหมาย” ให้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งหมด พร้อมทำบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำว่า ยังคงเดินหน้ากวาดล้างขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางของ สตม. หรือ ตม.จังหวัดทั่วประเทศ หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัย