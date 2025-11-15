xs
ลมหนาวมาแล้ว นักท่องเที่ยวไทย-เทศแห่เที่ยวเกาะล้านแม้คลื่นลมแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ลมหนาวมาแล้ว นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติยังแห่เที่ยวเกาะล้านแม้สภาพคลื่นลมแรง ทำท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายคึกคักตลอดวัน ขณะเจ้าท่า-พัทยา คุมเข้มสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัย

วันนี้ (15 พ.ย.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตลอดทั้งวัน​ท่ามกลางภาวะคลื่นลมแรงและสภาพอากาศ​ที่เริ่มเย็นลง จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อน​ยังเกาะล้าน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี​

 โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่พากันกันใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท จนทำให้ท่าเทียบเรือกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ขณะที่ เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้สวมเสื้อชูชีพตลอดระยะเวลาการเดินทางทางเรือ เพื่อความปลอดภั​ยจากสภาพ​คลื่นลมแรง และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา










