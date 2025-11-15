ตร.กาญจน์ตั้งด่านจราจร รวบหนุ่มนครปฐมขน 4 แรงงานเมียนมา นั่งท้ายกระบะชิลล์ๆ สารภาพหนีเข้ามาทำงานหลายเดือน

กาญจนบุรี - ตำรวจจราจรเมืองกาญจน์ตั้งด่านเข้มบนทางหลวง 3209 สกัดรถกระบะต้องสงสัย พบแรงงานเมียนมา 4 รายซุกตัวนั่งท้ายกระบะอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สอบสวนรับสารภาพลอบหนีเข้ามาทำงานกับเฒ่าแก่รับซื้อข้าวโพดในพื้นที่นครปฐมมานานหลายเดือน
วันนี้ ( 15 พ.ย.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ รอง ผกก.จราจร, พ.ต.ต.เมธี บัวซ้อน สว.จราจร และ ร.ต.อ.วิชาติ จันทร์ลิลา รอง สว.จราจรฯ นำกำลังตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร พร้อมตรวจค้นสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายบนทางหลวงหมายเลข 3209 (กาญจนบุรี–ด่านมะขามเตี้ย) บริเวณทางแยกหน้าจุดตรวจแม่กลอง หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ แคป สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน ผท 5646 นครปฐม ขับออกมาจากถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง โดยมีผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะ 4 ราย (ชาย 1 หญิง 3) ลักษณะนั่ง “กินลมแบบชิลล์ๆ” เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้รถชะลอและเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจเอกสารพบว่าคนขับคือนายวิโรจน์ มุ่งตะคุ อายุ 32 ปี ชาว ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ส่วนผู้โดยสารทั้ง 4 รายเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารใดแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยทั้งหมดให้การว่าได้หนีเข้ามาไทยหลายเดือนแล้ว พร้อมจ่ายค่าหัวให้ผู้นำพาคนละกว่า 20,000 บาท เพื่อมาทำงานกับเฒ่าแก่รับซื้อข้าวโพดชื่อ “กอล์ฟ” ในพื้นที่บ้านวังศาลา ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน ทำหน้าที่ประจำเครื่องโม่ข้าวโพด
ด้านนายวิโรจน์ ผู้ขับรถ ให้การสอดคล้องว่าอยู่กินและทำงานกับแรงงานกลุ่มนี้ ก่อนเกิดเหตุเฒ่าแก่สั่งให้ขับรถไปรับแรงงานทั้งสี่จากตำบลแสนตอ อ.ท่ามะกา เพื่อพาไปทำงานที่ ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี โดยแรงงานร่วมกันออกค่าน้ำมันให้ 200 บาท แต่ก็มาถูกจับกุมก่อนถึงที่หมาย
หลังสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายวิโรจน์ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีฐาน “เป็นผู้นำพาและช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวเพื่อให้พ้นการจับกุม” มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่แรงงานเมียนมาทั้ง 4 รายถูกดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”