รวบ 2 ชาวเขมรลอบเข้าไทยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนแนวชายแดนไทย–กัมพูชาเส้นใหม่ที่จันทบุรี​

จันทบุรี- รวบอีก 2 ชาวเขมรลอบเข้าไทยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนแนวชายแดนไทย–กัมพูชาเส้นใหม่"คลองหนองตาคง" บ้านซับตาเมา อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จนท.เผยช่วงนี้มีเข้ามาต่อเนื่องต้องเข้มการลาดตระเวน
เมื่อเวลา 17.00น.วานนี้ ( 14 พ.ย.) นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และ ร.ท.ทนงศักดิ์ วงษ์วิลัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้ร่วมกันควบคุมตัวชาวกัมพูชา 2 คนที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณคลองตาดำ ม.5 บ้านซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อเสริมความมั่นคงและอำนวยความสะดวกด้านการตรวจการณ์ของเจ้าหน้าที่ทหาร
โดยได้นำตัวส่งหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนความทางกฎหมาย ก่อนผลักดันกลับประเทศกัมพูชาต่อไป
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เผยว่า การลักลอบเข้าเมืองโดผิดกฎหมายบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขาและมีแนวชายแดนยาว ดังนั้นการลงพื้นที่ของฝ่ายปกครอง เทศบาล และทหารพราน จึงมีความสำคัญในการสกัดกั้นช่องทางผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ขณะที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เผยว่าหลังจากนี้จะประสานทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการถนนเลียบแนวชายแดนให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด
สำหรับ โครงการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี.ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ. รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำขึ้นภายใต้งบสนับสนุน 2ล้านบาท จากเทศบาลตำบลหนองตาคง เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนของทหารชายแดน การขนส่งเสบียง และเสริมความมั่นคงแนวชายแดน
ซึ่งจุดที่ดำเนินการอยู่ห่างจากเส้นชายแดนเพียง 500 เมตร โดยจะใช้ “คลองหนองตาคง” ที่มีความกว้างประมาณ 10 เมตร เป็นแนวแบ่งเขตธรรมชาติ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการ