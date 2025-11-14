ตำรวจชลบุรี บุกทลายคลังผลิตและกระจายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่กลางเมือง จับ 2 ชาวจีนดำเนินคดียึดของกลางกว่า 30 ล.

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ตำรวจชลบุรี บุกทลายแหล่งผลิตและกระจายบุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ไฟฟ้ารายใหญ่กลางเมืองชลบุรี จับ 2 ชาวจีนใช้บ้านพักแปลงสภาพเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ ยึดของกลางหลายหมื่นชิ้น มูลค่ารวมกว่า30 ล้านบาท
เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ( 14 พ.ย.) พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ,พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี และ พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.(สอบสวน) สส.ภ.2 รรท.ผกก.สภ. เมืองชลบุรี ร่วมกับกองบังคับการสืบสวน ภาค2 และนายนิติ ประสงค์กิจ กำนันตำบลสำนักบก แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 2 รายคือ Mr.ZHAO LEIสัญชาติจีน และMr.YAO QINGLIN ซึ่งเป็นเครือข่ายผลิต-กระจายบารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่
โดยได้บุกเข้าจับกุมภายในบ้านพักซึ่งอยู่ในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี พบของกลางหลายหมื่นชิ้นรวมกว่า 40 รายการ อาทิ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าหลายรุ่น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าปริมาณมาก อุปกรณ์ผลิต-บรรจุ รวมถึงสินค้าต้องห้ามจำนวนมาก ซึ่งหากสินค้าเหล่านี้ถูกกระจายออกสู่ตลาดจะมีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังพบว่าภายในบ้าน มีการแบ่งพื้นที่จัดเก็บสินค้าล็อตใหญ่ที่มีการแยกหมวดและจัดสต็อกอย่างเป็นระบบ ลักษณะคล้ายการเป็นแหล่งผลิตและคลังกลางสำหรับกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดถูกส่งตรวจพิสูจน์ที่พิสูจน์หลักฐาน2 และหากผลพบการเจือปนสารเสพติด จะมีการแจงข้อหาเพิ่มเติมต่อผู้ต้องหาทั้ง
2 ในทันที
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการฯ ห้ามผลิต-จำหน่าย-ให้บริการบารากู่,บารากูไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกันซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย หรือรับไว้ซึ่งของต้องห้าม/ของหลีกเลี่ยงภาษี และสินค้าที่นำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยผู้ต้องหาถูกนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผบช.ภ.2 ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายสินค้าผิดกฎหมายและภัยสังคมทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน พร้อมฝากเตือนผู้ครอบครองและผู้เสพ มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน