ไล่จับกันวุ่น!ชาวจีนถือวีซ่าท่องเที่ยวแฝงตัวทำงานอาคารมหา’ลัยดังเชียงราย

เชียงราย - ตม.เชียงราย-จัดหางาน ไล่กวดกันวุ่น..ชาวจีนถือวีซ่าท่องเที่ยวแฝงทำงานอาคารมหาลัยดัง จนท.เข้าตรวจสอบพากันวิ่งหนี สุดท้ายโดนรวบหมด 9 คน
วันนี้ (14 พ.ย.68) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์,พ.ต.ท.วิชัย ปันนา,สว.ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและจัดหางาน จ.เชียงราย เข้าตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนสัญชาติจีนลักลอบเข้ามาทำงานปะปนกับแรงงานคนอื่นๆ
พบหัวหน้าคนงานและแรงงานชาวสัญชาติพม่าที่ทำงานอยู่ภายในจำนวนประมาณ 30 คน ผลการตรวจเอกสารพบว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จและแรงงานกำลังแยกย้ายกลับไปทำงาน ปรากฎว่าได้มีกลุ่มคนรูปพรรณสันฐานเป็นชาวจีนพากันวิ่งหลบหนีจะออกจากอาคารก่อสร้าง ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.เชียงราย ต้องวิ่งไล่จับเอาไว้ได้จำนวน 9 คน ทุกคนมีเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตแต่ขอวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมชาวจีนทั้งหมดส่ง สภ.บ้านดู่ อ.เมือเชียงราย เพื่อทำการบันทึกจับกุมพร้อมแจ้งข้อหาเดียวกันว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" ส่วนตัวนายจ้างพบว่าเป็นนิติบุคคลในนามบริษัทกิจการร่วมค้า TPC JOINT ถูกแจ้งข้อหา "รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน" ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวกลุ่มบุคคลทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.