ผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยม 4 ทหารเหยียบกับระเบิด

อุบลราชธานี-พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมปลอบขวัญและสอบถามอาการบาดเจ็บของ 4 ทหารที่เหยียบกับระเบิดเขมรและรักษาตัวอยู่ รพ.ค่ายสรรสิทธิประสงค์
วันนี้(14พ.ย.)ที่หอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมปลอบขวัญและสอบถามอาการบาดเจ็บของ 4 ทหาร สังกัด ร้อย ร.1611 ที่เหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ประกอบด้วย จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ พลทหารวชิระ พันธนา พลทหารอนุชา สุจารี พลทหารอภิรักษ์ ศรีชมไชย โดยมีแพทย์และพยาบาลผู้ให้การรักษาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บทหารทั้ง 4 นาย ซึ่งทหารทั้ง 4 นาย มีอาการและกำลังใจดีขึ้น มีเพียง จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ ที่ยังมีอาการปวดแผลที่ขาขวาที่เหยียบกับระเบิด และแพทย์ได้ทำการผ่าตัด เพื่อให้แผลหายดี
หลังพูดคุยสอบถามเยี่ยมดูอาการทหารและญาติพี่น้องที่มาเฝ้าดูแลทหารที่บาดเจ็บ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบกระเช้าและเงินไว้ให้ใช้จ่ายระหว่างรักษาตัวให้กับ 4 ทหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางกลับ