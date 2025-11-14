น้ำท่วม “วัดบ้านแดง” บางบาล อ่วมหนัก–ท่วมนานครึ่งปี ชาวบ้านท้อใจ ลุยน้ำ-ใช้เรือสัญจร รายได้ลดวูบ

พระนครศรีอยุธยา - ชุมชนวัดบ้านแดง ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เผชิญน้ำท่วมยืดเยื้อกว่า 5 เดือน บางจุดสูง 4–5 เมตร บ้านหลายหลังต้องขึ้นอยู่ชั้น 2 ใช้เรือเข้าออกเท่านั้น ชาวบ้านโอดความช่วยเหลือไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายพุ่ง–ค้าขายฝืด
วันนึ้( 14 พ.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะชุมชนวัดบ้านแดง หมู่ 3 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล ที่พบว่าถูกน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่าเกือบครึ่งปี น้ำยังไม่ลดลง และมีแนวโน้มขยายวงกว้างจนท่วมทั้งชุมชนแล้วในขณะนี้
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยถูกน้ำท่วมสูง 4–5 เมตร หลายหลังต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น 2 การสัญจรต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียว รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องจอดไว้บนถนนกลางหมู่บ้าน พร้อมมีการสลับเวรยามเฝ้าระวังตลอดกลางวันและกลางคืนเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ร้านค้าตามสั่งและร้านชำในชุมชนส่วนใหญ่ต้องขนของขึ้นไปขายบนถนนแทน เนื่องจากพื้นที่บ้านถูกน้ำท่วมจนใช้งานไม่ได้
นางวาสนา อายุ 62 ปี ชาวบ้านผู้เปิดร้านอาหารตามสั่ง พาผู้สื่อข่าวดูสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้าน ต้องเดินบนสะพานไม้ มุดหลังคาเข้าออก ห้องน้ำใช้ไม่ได้ ต้องเปิดเครื่องสูบน้ำตลอดเวลาเพื่อระบายน้ำออก “โชคดีที่บ้านเราใกล้ถนน ยังเข้าออกได้ แต่บ้านหลังในติดแม่น้ำลำบากมาก น้ำท่วมถึงชั้น 2 แล้ว”
เธอกล่าวว่า ความเดือดร้อนครั้งนี้ “ถือว่าสุด” แม้พยายามนำอิฐบล็อกมาก่อกันน้ำ แต่เพียงไม่กี่วันน้ำก็กลับมาท่วมซ้ำ ต้องก่อใหม่อยู่ตลอด ทำให้ค่าใช้จ่ายพุ่งสูง “เงินช่วยเหลือ 9,000 บาท แทบไม่พอเลย เช่าเต็นท์อย่างเดียวก็หมดแล้ว ไหนจะค่าก่ออิฐ ค่าหนุนของ ถ้าน้ำสูงถึงหน้าต่างก็ไม่รู้จะวางของตรงไหนแล้ว”
นางวาสนายังเปรียบเทียบว่า ความรุนแรงปี 2554 หนักกว่า แต่ปีนี้ระยะเวลาท่วม “นานที่สุด” เทียบใกล้เคียงปี 2565 แล้ว โดยรายได้จากการขายอาหารลดลงมาก แต่ก็ต้องฝืนขายเพื่อเลี้ยงครอบครัว “หยุดไม่ได้ เพราะลูกหลานก็ต้องกินต้องใช้”
ชาวบ้านต่างหวังว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงในเร็ววัน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมและเงินเยียวยาที่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างยืดเยื้อ.