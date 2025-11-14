ผงะ!กระบะขนหญ้าคาจอดทิ้งป่าช้าข้ามวัน พบยัดยาบ้าไว้ถึง 6,000,000 เม็ด

เชียงราย - ตะลึงกันหมด..ชาวบ้านเห็นกระบะขนไพรหญ้าคาเต็มท้ายรถจอดป่าช้าฯเวียงเชียงรุง เชียงราย เป็นวัน แจ้ง ตร.ซุ่มจับเจ้าของไม่เจอ พอเข้าตรวจพบซุกยาบ้าเต็มรถรวม 24 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 6,000,000 เม็ด
วันนี้ (14 พ.ย.) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.เชียงราย,ศอ.ปส.ภ.5,บก.สส.ภ.5,สภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เข้าตรวจคนรถกระบะมาสด้า สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน จ.เชียงราย ด้านหลังกระบะติดโครงเหล็ก จำนวน 1 คัน ซึ่งจอดอยู่ใกล้กับเมรุภายในฌาปนสถานหมู่บ้านปงเคียน หมู่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
หลังจากเมื่อเย็นวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบรถคันดังกล่าวบรรทุกไพรหญ้าคามาเต็มกระบะ จอดอยู่ภายในฌาปนสถานหมู่บ้านปงเคียน สอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านและมีลักษณะต้องสงสัยเนื่องจากจอดมาทั้งวัน
เจ้าหน้าที่จึงดักซุ่มอยู่บริเวณโดยรอบก็ไม่พบบุคคลใดเข้าไปที่รถคันดังกล่าว กระทั่งชวงเช้าวันที่ 14 พ.ย.เมื่อแน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดเข้ามาเอารถ จึงเข้าไปตรวจสอบรถ พบใต้ไพรหญ้าคาซุกซ่อนกระสอบฟางใบใหญ่หลากสีเอาไว้เป็นจำนวนมากและยังยัดไว้ในเบาะนั่งหลังรถจนเต็มนับรวมทั้งหมดจำนวน 24 ใบ
เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดตรวจดูภายในกระสอบพบแต่ละใบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 250,000 เม็ด รวมขอกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 6,000,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง และออกตรวจสอบหาหลักฐานการเป็นเจ้าของรถดังกล่าวเพื่อขยายผลติดตามจับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.