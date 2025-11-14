คลองชัยนาท–ป่าสักล้น! น้ำทะลักวัด–บ้านเรือน รองผู้ว่าฯเตือน 4 ตำบล รีบเก็บของหนีน้ำ ก่อนเพิ่มระบายเป็น 250 ลบ.ม./วินาที

ชัยนาท — น้ำในคลองชัยนาท–ป่าสักพุ่งสูงหลังกรมชลเพิ่มการรับน้ำ ทำล้นตลิ่งท่วมวัด–ชุมชน ชาวบ้านเร่งวางกระสอบทรายป้องกันจมน้ำ ด้านรองผู้ว่าฯชัยนาทประกาศเตือน 4 ตำบล เสี่ยงน้ำสูงขึ้นอีก 20–30 ซม. ให้ย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงด่วน
วันนี้ (14 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ชัยนาท หลังกรมชลประทานเพิ่มการส่งน้ำเข้าคลองชัยนาท–ป่าสัก ที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ อ.มโนรมย์ ในอัตรา 240 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจน ล้นตลิ่ง
น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองและ วัดหางน้ำสาคร ต.หางน้ำสาคร ระดับน้ำสูงประมาณ 20–40 เซนติเมตร ขณะเดียวกันน้ำยังย้อนเข้าท่อระบายน้ำในชุมชน ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งนำกระสอบทรายกั้นน้ำ และตั้งเครื่องสูบน้ำระบายตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมในวงกว้าง
ด้านนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองชัยนาท–ป่าสัก จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.วัดโคก ต.หางน้ำสาคร ต.อู่ตะเภา (อ.มโนรมย์) ต.เสือโฮก (อ.เมืองชัยนาท) ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง หลังกรมชลประทานเตรียม เพิ่มการส่งน้ำเข้าคลองเป็น 250 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับน้ำเหนือและลดภาระการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มขึ้นอีก 20–30 เซนติเมตร
หน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับได้รับคำสั่งให้แจ้งเตือนประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้รายงานจังหวัดทันที