อยุธยาเสียชีวิแล้ว 15 ราย จากเหตุน้ำท่วม

พระนครศรีอยุธยา - น้ำท่วมกระทบพ่อแม่ค้าริมน้ำ ไม่ได้ 9,000 เหมือนบ้านเรือนไม่เป็นไร แต่ขอวอนช่วยเหลือเพื่อให้ค้าขายได้พอมีเงินเลี้ยงปากท้องก็พอ ด้านสถานการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมขยับมา 15 คนแล้ว
วันนี้( 13 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน เพิ่มสูงขึ้นมาใน อัตรา 2,900 ลบ.ม./วินาที ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ยังคงส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชุมชนหลายชุมชนถูกน้ำท่วมสูง ร้านค้าริมน้ำเริ่มกระทบหนักเป็นวงกว้าง
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ ที่ยังคงได้รับผลกระทบน้ำท่วม 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 59,830 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 15 ราย ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำรอบเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทั้งสถานที่ราชการ ห้างร้าน ประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก พบว่าบริเวณที่ต่ำสุดของเกาะเมืองอยุธยา บริเวณ เจดีย์ศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่เกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้สร้างคันดินระยะทางยาวกว่า 800 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้นที่ 2 โดยนำกากมิ๊กมาลงไว้เพื่อกันน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นสูงล้นเข้ามา
ขณะที่ร้านอาหารต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงบ้างก็ต้องปิดเพราะน้ำท่วมที่นั่งทานของลูกค้ารวมถึงในร้าน บางร้านก็ต้องเปิดเพื่อไม่ให้ขาดรายได้ แม้ต้องลุยน้ำเข้าไปทำของขาย โดยตั้งโต๊ะชั่วคราวไม่กี่โต๊ะเพื่อไว้ค่อยบริการลูกค้า เพื่อจะได้ไม่ต้องปิดหรือหยุดเพื่อขาดรายได้
นาง เกตุสุดา อายุ 45 ปี เจ้าของร้านอาหาร คุ้งอู่ทอง 1 ในร้านที่ยังคงต้องเปิดขายแม้น้ำท่วม เปิดเผยว่า ร้านตั้งหัวแหลม บริเวณ เจดีย์ศรีสุริโยทัย น้ำท่วมตรงนี้มาหลายวันแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบ เพราะเรามีลูกน้อง เรามีอะไรก็ต้องขาย เพราะถ้าเราปิดไปลูกน้องจะเอาที่ไหนใช้ ก็ต้องช่วยเหลือกันไปก็อยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหนพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราตรงส่วนนี้ ให้บรรเทาความเดือดร้อน ให้มีเต้นหรือโต๊ะ ไม่ต้องช่วยเหลืออะไรมาขอแค่ให้เรายังสามารถเปิดขายต่อได้ เพราะเราไม่ได้ 9,000 บาท ถ้าหยุดขายไปทุกคนก็ขาดได้หมด ลูกน้องในร้านก็ต้องขาดรายได้ บางอย่างอยู่ในน้ำยกขึ้นมาไม่ได้ เช่น เตาย่าง หรือที่ทำก็ต้องลุยน้ำลงไป โชคดีตนยังมีที่อยู่ข้างบนบ้าง แต่บางร้านไม่มีที่ก็ต้องปิดร้านกันหมด