xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ควงผู้ว่าฯสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ยันยังไม่อพยพ ปชช.แต่เตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





สระแก้ว- ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ควงผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ให้กำลังใจชาวบ้าน-ตรวจสอบความพร้อมบังเกอร์หลุมหลบภัย เผยยังไม่มีการอพยพประชาชนเหตุสถานการณ์ยังปกติ แต่ได้เตรียมความพร้อมไว้ครบทุกด้านแล้ว 

เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ ( 13 พ.ย.) พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางไปยังบริเวณ ชรบ. หมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อพบปะและให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน

พ.อ.ชัยณรงค์ เผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ยังปกติและไม่มีความน่ากังวล แต่เจ้าหน้าที่ทหารยังคงเฝ้าระวังและตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน 24 ชั่วโมง และขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมีกำลังใจที่ดี เข้าใจสถานการณ์และมั่นใจในความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เช่นเดียวกับกำลังพล ที่มีขวัญและกำลังใจพร้อมปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน 


เช่นเดียวกับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่เผยถึงการลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้วในครั้งนี้ว่า นอกจากจะเป็นการเข้ามาะดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจชาวบ้านแล้ว ยังาเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของบังเกอร์หลุมหลบภัย

และแม้ขณะนี้จะยังไม่มีคำสั่งอพยพเหมือนฝั่งกัมพูชา แต่ จ.สระแก้ว ก็ได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยรอบชุมชนครบทุกด้านแล้ว ที่สำคัญยังได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อย ทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง การเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค





พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ


ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ควงผู้ว่าฯสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ยันยังไม่อพยพ ปชช.แต่เตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้ว
ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ควงผู้ว่าฯสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ยันยังไม่อพยพ ปชช.แต่เตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้ว
ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ควงผู้ว่าฯสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ยันยังไม่อพยพ ปชช.แต่เตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้ว
พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ
ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ควงผู้ว่าฯสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ยันยังไม่อพยพ ปชช.แต่เตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้ว
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น