อ่างทองระทึก! เทศบาลเร่งวางแบร์ริเออร์กันน้ำทะลัก รับมวลน้ำเจ้าพระยาพุ่งวิกฤต

อ่างทอง - เทศบาลเมืองอ่างทองเร่งวางแนวแบร์ริเออร์และอุดท่อน้ำทิ้งกว่า 2 กิโลเมตร รับมือมวลน้ำจากพรหมบุรีไหลทะลักลงพื้นที่ ขณะระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงแตะขอบกำแพงเขื่อน หวั่นล้นตลิ่ง หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบาย 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
วันนี้( 13 พ.ย.) เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง ระดมกำลังเร่งวางแนวแบร์ริเออร์และอุดท่อน้ำทิ้งตลอดถนนเส้นสวนน้ำ–ซอยสินพล ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันมวลน้ำจากจังหวัดสิงห์บุรีที่เอ่อล้นข้ามถนนอ่างทอง–สิงห์บุรี ช่วงอำเภอพรหมบุรี ไหลลงทุ่งและมุ่งหน้าสู่พื้นที่อ่างทอง
นายสมชาย ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนสินพล–สวนน้ำ ที่เป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน เพื่อชะลอและป้องกันไม่ให้มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนเมือง
ขณะเดียวกัน พื้นที่เขื่อนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต ระดับน้ำเพิ่มสูงเกือบถึงขอบกำแพงเขื่อน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเสริมแนวกระสอบทรายตลอดแนวเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีแนวโน้มจะเพิ่มการระบายอีกในช่วงต่อไป ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะหน้าศาลากลางจังหวัด สูงถึง 9.63 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นอยู่ 10 เมตร ซึ่งถือว่าเกินจุดวิกฤตที่กำหนดไว้เพียง 8 เมตรแล้ว
เจ้าหน้าที่เทศบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและแนวป้องกันเพิ่มเติม หากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้