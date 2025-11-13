ท่าเรือแหลมฉบังจัดพิธีถวายความอาลัย–ตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังจัดพิธีถวายความอาลัยและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ (13 พ.ย.) ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัย และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย
สำหรับกำหนดการภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.45 น. ผู้บริหารและพนักงานพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี จากนั้นเวลา 09.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ดำเนินพิธีสงฆ์ กรวดน้ำ และถวายเป็นพระราชกุศล
ต่อมาเวลา 09.40 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันเพื่อถวายความอาลัย โดยประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ภายหลังพิธี ผู้เข้าร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 93 วินาที ก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่และลงนามถวายความอาลัย
พิธีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ท่าเรือแหลมฉบังจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างหาที่สุดมิได้.