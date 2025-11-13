ผวากันทั่ว! พบรอยเท้าสัตว์ใหญ่คาดเป็น “เสือโคร่ง” โผล่ใกล้ชุมชนชายแดนแม่สอด แถมวัวหายซ้ำ

ตาก - ผู้ใหญ่บ้านชายแดนแม่สอด พร้อม จนท.อุทยานฯ และ จนท.ป่าไม้ เร่งแกะรอยเท้าสัตว์ใหญ่ คาดเป็นเสือ โผล่ใกล้หมู่บ้าน แถมวัวในหมู่บ้านสูญหายด้วย
ช่วงเช้าวันนี้ (13 พ.ย.) นายสมชาย คำพีสินธุ์ ชาวบ้าน หมู่ 7 บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า มีชาวบ้านที่ออกไปทำไร่ทำสวน เลี้ยงสัตว์ พบเห็นสัตว์ขนาดใหญ่ บริเวณหลังอ่างกักเก็บน้ำดิบป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก รอยต่อกับหมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ 7 ต.แม่ปะ
จากการตรวจสอบรอยเท้าพบเป็นรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายเสือ ชาวบ้านจึงแจ้งให้นายสมคิด แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด และ น.ส.สุพรรษา คำพีสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ทราบเรื่องราว เพื่อให้ไปตรวจสอบค้นหา และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
จากการลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ ได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน ว่ามีการพบรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่เช่นกัน รวมทั้งมีวัวของชาวบ้านที่สูญหายด้วย จึงขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ได้เบาะแสเพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้คาดว่าเป็นรอยเท้าเสือแต่ไม่ยืนยันเป็นเสือชนิดไหน แต่มีความเป็นไปได้จากรอยเท้าที่พบอาจเป็นรอยเท้าเสือโคร่ง เพราะในอดีตเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเสือโคร่งมาก่อนแต่ไม่มีผู้ใดพบเห็นมานานแล้ว
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกพาเจริญจะเร่งหาเบาะแสโดยการลาดตระเวนและติดตั้งกล้องส่องสัตว์ในบริเวณช่องทางที่คาดว่าจะพบการปรากฏตัว
ดังนั้น ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในพื้นที่ได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนชาวบ้านอย่าเข้าไปในเขตป่าชุมชน หากผู้ใดมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ