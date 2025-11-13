น้ำท่วมชัยนาทขยายวงกว้าง ชาวบ้านหอบข้าวของ-ไก่ชนกว่า 50 ตัว หนีน้ำอยู่ริมถนน โรงเรียนจมสูงกว่า 1.7 เมตร ปิดเพิ่มอีกแห่ง

ชัยนาท – สถานการณ์น้ำท่วมชัยนาทยังน่าห่วง หลังคันดินกั้นน้ำใน ต.บางหลวง อ.สรรพยา พังหลายจุด มวลน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่กว้าง ชาวบ้านต้องอพยพข้าวของและสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่ริมถนนสายหลัก ขณะที่โรงเรียนวัดโพธิมงคลน้ำท่วมสูงกว่า 1.7 เมตร ต้องปิดเรียนชั่วคราว ให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทน
วันนี้ (13 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคันดินกั้นน้ำในพื้นที่ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้และพังลงหลายจุด ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ หมู่ 1 บ้านท่าทราย และหมู่ 2 บ้านท่าน เต็มพื้นที่ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ท่วมถึงริมถนนสายชัยนาท–สิงห์บุรี ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก และบางส่วนอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน
หลายครอบครัวต้องขนข้าวของเครื่องใช้และสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 311 ชัยนาท–สิงห์บุรี โดย นายประทีป ใจฉ่ำ อายุ 51 ปี และนางฉลอ เหรียญทอง อายุ 69 ปี สองสามีภรรยาในพื้นที่ เล่าว่าได้ขนย้ายไก่พื้นเมืองกว่า 50 ตัวขึ้นมาอยู่เพิงพักริมถนนก่อนคันกั้นน้ำแตกเพียงไม่กี่วัน โชคดีที่ตัดสินใจทันเวลา มิเช่นนั้นไก่ทั้งหมดอาจจมน้ำเสียหาย
ส่วนที่ หมู่ 7 บ้านอ้อย ต.สรรพยา พื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับ ต.บางหลวง ถูกน้ำหลากเข้าท่วมด้วยเช่นกัน โดย โรงเรียนวัดโพธิมงคล ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1.70 เมตร ต้องปิดเรียนชั่วคราวและปรับรูปแบบการเรียนเป็น Online และ On-hand จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ด้าน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยนาท รายงานว่า ขณะนี้มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มเป็น 5 อำเภอ 19 ตำบล 1 เขตเทศบาล รวม 63 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,439 หลังคาเรือน รวม 15,244 คน
สำหรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ ปริมาณน้ำไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 2,976 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากเดิม 23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ จ.ชัยนาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,557 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและตะวันออก รวม 657 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระดับน้ำที่ อ.สรรพยา ทรงตัวที่ 16.67 เมตร