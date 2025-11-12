ดราม่าเหรียญ50สตางค์จบนะ!ครูต้นเรื่องขอโทษผู้ปกครอง ยันไม่เจตนาด้อยค่าเด็ก

อุดรธานี – ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีจับมือพัฒนาสังคมฯ ศูนย์ดำรงธรรมฯ และโรงเรียน ร่วมหาข้อยุติ ดราม่า “เหรียญ 50 สตางค์”ด้านครูต้นเรื่อง ออกมาขอโทษผู้ปกครอง ยืนยันไม่มีเจตนาด้อยค่าเด็ก
จากกรณีดราม่า “เหรียญ 50 สตางค์” ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์และสื่อสังคมต่าง ๆ ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ย.) ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ปรัชญา ประทุมชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนางอนงค์ คำแสงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, ตัวแทนโรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อหาข้อยุติและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ที่ประชุม คุณครูผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษต่อผู้ปกครองและนักเรียน โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะทำให้เด็กหรือใครรู้สึกว่าถูกด้อยค่าเหรียญ 50 สตางค์ แต่เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากต้องการทราบเพียงว่าใครเป็นผู้นำเหรียญดังกล่าวมาชำระค่าใช้จ่ายกิจกรรมของโรงเรียนเท่านั้น และทางผู้ปกครองก็ไม่ติดใจ แค่ขอให้ครูไปทำความเข้าใจให้น้องนักเรียนถึงค่าเงิน 50 สตางค์ว่าสามารถใช้เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน
ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ปรัชญา ประทุมชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างทุกฝ่าย และหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นให้โรงเรียนและครูใช้บทเรียนครั้งนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ของครู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
นางอนงค์ คำแสงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า หลังจากทราบเรื่องจึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญทุกฝ่ายมาร่วมหารือ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ผู้ปกครองไม่ได้ติดใจเอาความ แต่ขอให้คุณครูกลับไปอธิบายเรื่องการใช้เหรียญ 50 สตางค์ให้บุตรหลานและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเข้าใจว่า เหรียญ 50 สตางค์สามารถใช้ชำระได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน โดยเรื่องดังกล่าวยุติลงด้วยดี
ในฐานะที่ดูแลกำกับโรงเรียนเอกชน ได้ให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัดให้สร้างมาตรฐานด้านการสื่อสาร, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และการใช้คำพูดวาจาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต สำหรับมาตรการลงโทษนั้น เบื้องต้นทางโรงเรียนได้มีการ ว่ากล่าวตักเตือน คุณครูรายดังกล่าวแล้ว