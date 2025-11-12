(คลิป)ป้ายเตือน-กรวยยาง พรึบ!เต็มจุดก่อสร้างถนนลำปาง-พะเยา ล้อมคอกเหตุรถลื่นไถลตกถนนชนวินาศเช้าเดียว 12 คันรวด

ลำปาง – กรมทางหลวงสั่งตรวจสอบแล้ว..เหตุรถลื่นยางมะตอยพุ่งตกถนนลำปาง-พะเยา เช้าเดียว 12 คันรวด ผอ.แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 คอยดูแลผู้เสียหายใกล้ชิด ด้านบริษัทผู้รับเหมาออกมาขอโทษ-ยอมรับผิดพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหาย แต่ พนง.ขับรถบดอัด กลับก่อเรื่องซ้ำโพสต์ด่าผู้ประสบเหตุเป็นควายขับรถ จนทัวร์ลงหนักจนขอโทษแทบไม่ทัน
กรณีเกิดอบุติเหตุ บนถนนลำปาง-พะเยา ฝั่งขาออก ตรงข้ามหมู่บ้านเมาท์เท่นท์วิว ก่อนถึงโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ที่เพิ่งเทลาดยางมะตอยเสร็จมาหมาดๆ แต่ผู้รับเหมาไม่ปิดกั้นเส้นทาง กระทั่งฝนตกทำให้ผิวจราจรลื่น จนรถเก๋ง แวน ปิกอัพ ที่วิ่งผ่านไถลตกถนน-พุ่งชนต้นไม้/การ์ดเลน เช้าวานนี้(11 พ.ย.) รวม 12 คันรวด แต่เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง 9 คัน
วันนี้(12 พ.ย.) น.ส.รัตนา ธะนะคำ ผู้สื่อข่าวช่อง 9 ประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุ ได้ลงตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอีกครั้ง พบว่าผู้รับเหมายังคงทำงานลาดยางมะตอยต่อ แต่จะเห็นว่าในวันนี้ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน จะมีพนักงานคอยโบกรถ กรวยกั้น ป้ายสัญญาณต่างๆ ติดตั้งตลอดแนวที่ดำเนินการแล้ว
ขณะที่ กรมทางหลวงได้มีคำสั่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุจากถนนลื่นระหว่างงานซ่อมบำรุงที่ลำปาง และเยียวยาผู้เสียหายเต็มที่ พร้อมกำชับผู้รับจ้างให้รับผิดชอบสูงสุด ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพื้นที่งานบำรุงทาง ซุ้งสำนักทางหลวงที่ 1 จะเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และจะกำกับดูแลพื้นที่งานบำรุงทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้ทางหลวงเป็นสำคัญ
นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซึ่งได้ไปคอยดูแลผู้ประสบเหตุ ที่ทยอยเข้าไปตรวจสอบรถของตัวเองที่ถูกนำมาจอดไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง เพื่อให้อู่ซ่อมรถ และบริษัทประกันภัยมาตรวจสอบความเสียหาย พร้อมพบกับตัวแทนผู้รับเหมา ได้เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาเข้าดูแลพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัย พร้อมเรียกทุกฝ่ายมาหารือถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก ส่วนผู้เสียหาย ทางผู้รับเหมาได้ประสานกับทุกคนเพื่อเจราจรเรื่องค่าเสียหายแล้ว ซึ่งจะได้สรุปร่วมกันอีกครั้ง
ล่าสุดบริษัทผู้รับเหมา คือ บริษัทยูพี คอนกรีตจำกัด ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและขั้นตอนการพ่นน้ำยาง (Tack Coat) เพื่อเตรียมปูยางแอสฟัลต์ บริษัทฯ ยอมรับว่ามีความบกพร่องในกระบวนการควบคุมพื้นที่ ในการจัดวางสัญญาณเตือนความปลอดภัยให้เพียงพอในขณะปฏิบัติงาน และขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเหตุการณ์ ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและความปลอดภัยในทุกโครงการต่อไป
อย่างไรก็ตาม แทนที่สถานการณ์ความร้อนแรงจะเริ่มคลี่คลาย กลับมีพนักงานของบริษัทฯ ได้ออกมาโพสต์ด่า ผู้ประสบเหตุซึ่งคือผู้ขับรถเมื่อวานนี้ว่า “ควายตึงนั้นบ่ะ..ขับรถ” จนทัวร์ลงอย่างหนัก และมีคนเข้าไปตามหาที่บริเวณถนนที่ทำงานซึ่งผู้โพสต์ยังทำงานอยู่หน้างาน สุดท้ายทนกระแสดรามาไม่ไหว ต้องออกมาโพสต์ขอโทษแทบไม่ทัน
แต่เรื่องนี้อาจจะยังไม่จบ เพราะทีมชมรม STRONG ต้านทุจริตแห่งประเทศไทย โพสต์ขอให้ตั้งกรรมการสอบช่างควบคุมงาน ด้วย ฐานปล่อยปละละเลยหน้าที่