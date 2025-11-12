xs
เขมรตีข่าวลวงโลก แปลงภาพรถพยาบาลรับศพเขมรตายในไทยกลับบ้าน เป็นข่าวไทยปล่อย 18 เชลยศึกหลอกกันเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สระแก้ว- เขมรตีข่าวลวงโลก แพร่ภาพรถพยาบาล-นักข่าวรอรับตัว 18 เชลยศึก บริเวณชายแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว หวังกดดันไทยอ้างไม่ทำตามข้อตกลงปล่อยตัว 12 พ.ย.68  ที่แท้แค่รถพยาบาลรอรับศพชาวเขมรตุยในไทยกลับบ้านเกิด เจ้าหน้าที่ไทย ยันไม่มีการเจรจาปล่อยตัวเชลยศึก ฃตามที่มีความพยายามเผยแพร่ข่าวที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

จากกรณีที่ในวันนี้ ( 12 พ.ย.) สื่อสังคมออนไลน์ในฝั่งกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพสื่อมวลชนและรถพยาบาลหลายคัน ที่พากันมารอรับตัว 18 เชลยศึกชาวเขมร ที่บริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว พร้อมประโคมข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทย
ไม่ยอมปล่อยตัวเชลยศึก ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในวันที่ 12 พ.ย.2568 จนทำให้มีชาวเขมรเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งก็พบว่าภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ฝั่งกัมพูชา เป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อบิดเบือนข้อมูลและสร้างแรงกดดันต่อไทย เนื่องจากภาพเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชา ประสานขอรถพยาบาลมาจอดรอบริเวณแนวชายแดนอรัญประเทศ เป็นการรอรับศพชาวเขมรที่เสียชีวิตในฝั่งไทยกลับประเทศบ้านเกิด และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวเชลยศึกแต่อย่างใด

ที่สำคัญ สื่อมวลชนในกัมพูชา ที่พากันเดินทางมายังจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เป็นการเดินทางมาทำข่าวตามข้อมูลที่ได้รับ แต่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนทำให้เกิดการนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาปล่อยตัวเชลยศึกตามที่สื่อเขมรกล่าวอ้าง เพราะทุกขั้นตอนดำเนินการ ต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายของไทย พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐก่อนเผยแพร่และส่งต่อ เพื่อป้องกันความสับสน 
 


ด้าน พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษก ทบ. ชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชารายงานว่า ทหารกัมพูชา รายหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเชลยศึกจำนวน 18 นาย เสียชีวิตลงจากอาการหัวใจล้มเหลว ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทย โดยทางการไทยได้ส่งศพกลับมายังกัมพูชา ผ่านทางด่านพรมแดนระหว่างประเทศปอยเปต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025 ว่า “ตรวจสอบแล้วข่าวปลอมจากกัมพูชา”




