โผงเผงจมบาดาลสองเดือน ชาวบ้านอยู่กับน้ำ กินกับน้ำ รอวันกลับบ้าน

อ่างทอง - น้ำท่วมอ่างทองยังวิกฤต ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จมใต้น้ำยาวนานกว่า 2 เดือน ชาวบ้านต้องอพยพขึ้นถนนอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยง ทนทุกข์กลางความมืดและเสียงคลื่นซัดฝั่ง หวังเพียงให้วันน้ำลดมาถึงไว ๆ
วันนี้ ( 12 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยังคงน่าเป็นห่วง หลังชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสายน้ำที่ไม่รู้เมื่อไรจะลดลง กว่าสองเดือนแล้วที่บ้านเรือนหลายหลังจมอยู่ใต้น้ำ เหลือเพียงหลังคาโผล่พ้นผืนน้ำ บางครอบครัวต้องอพยพขึ้นมานอนริมถนน ท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงไฟจากโซลาร์เซลล์ส่องอยู่ลิบ ๆ
ทั้งคน สุนัข และสัตว์เลี้ยง ต่างต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน “อยู่กับน้ำ กินกับน้ำ” ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้กลับไปเหยียบพื้นบ้านของตัวเองอีกครั้ง
นางวันเพ็ญ อายุ 45 ปี แม่ค้ารถพ่วงข้าง เล่าว่า ก่อนหน้านี้เคยขับรถเร่ขายของตามหมู่บ้าน แต่วันนี้รถจอดนิ่งกลางน้ำ ทุกเช้าต้องพายเรือออกไปหาเสบียง พอมีของจะขายก็แทบไม่มีใครซื้อ เพราะทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน “น้ำมันไม่ใช่แค่ท่วมบ้าน แต่มันท่วมชีวิตเราไปด้วย”
ขณะที่ นายวิโรจน์ เจียรดร อายุ 34 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 เล่าว่า ตั้งแต่วันลอยกระทงที่ผ่านมา ต้องย้ายออกมานอนท้ายรถยนต์ริมถนน หลังน้ำทะลักเข้าท่วมมิดหลังคาบ้าน
ด้านนายฉัตรชัย สถาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลโผงเผง เปิดเผยว่า ลูกบ้านหลายครอบครัวต้องอพยพมาอยู่ริมถนน ซึ่งมีความยากลำบากมากในการใช้ชีวิตประจำวัน ห้องน้ำลอยน้ำยังมีไม่เพียงพอ แต่ทุกคนก็ยังอดทน เฝ้ารอวันที่น้ำลด เพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม — วันที่ “บ้านจะกลับมาเป็นบ้านอีกครั้ง” ไม่ใช่แค่เงาสะท้อนอยู่ใต้ผืนน้ำ