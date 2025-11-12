ระยอง -พบนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 40 ที่ จ.ระยอง ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำนวนมาก จนท.เร่งแยกตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมคัดกรอง-กักตัวนักกีฬาในอาคารเดียวกันอีก 1,500 ราย ควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง
วันนี้ ( 12 พ.ย.) ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย โรงพยาบาลระยอง ได้เข้าตรวจคัดกรองนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 40 ซึ่ง อบจ.ระยอง เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 6-15 พ.ย.2568 หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยอง ว่ามีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนจาก จ.สระแก้ว และจังหวัดอื่นๆ ที่เข้าพักในอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A จำนวน 28 ราย จากจำนวนนักกีฬา 1,700 ราย
ซึ่งในช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้แยกตัวนักกีฬานำส่ง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียติฯ มาบตาพุด 12 ราย, โรงพยาบาลระยอง 10 ราย และโรงพยาบาลบ้านค่าย 6 ราย
และยังมีรายงานว่าได้มีนักกีฬาจำนวน 200 คน เดินทางกลับจังหวัดของตนเองไปแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อติดตามตรวจสอบต่อไป
โดยขณะนี้ยังเหลือนักกีฬาที่พักอาศัยและกินนอนในอาคารโรงเรียนดังกล่าวอีกจำนวน 1,500 คน เบื้องต้นหน้าที่ได้กักตัวไว้ในอาคารเรียนเพืีอรอดูอาการ เพื่อควบคุมไม่ให้ไข้หวัดใหญ่ฯ แพร่ระบาดไปยังนักกีฬาคนอื่นต่อไป
นายสนิท โคตะนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เผยว่านักกีฬาที่เข้าพักในอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน เป็นนักกีฬ่าจาก อบจ.สระแก้ว และ อบจ.ปราจีบุรี และคาดว่านักกีฬาจากสระแก้ว ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มาจากจังหวัดของตัวเองก่อนจะมาแข่งกีฬาที่ จ.ระยอง เนื่องจากเด็กเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทั่งช่วงค่ำวานนี้จึงพบผู้ติดเชื้อรวมถึง 28 คน
" เช้าวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยอง เข้ามาตรวจคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึีงก็พบเด็กป่วยเพิ่มอีก 2 ราย และจากนี้จะได้เข้าตรวจคัดกรองทุกวัน เพราะเด็กบางรายได้เดินทางไปแข่งขันกีฬาที่สนามต่างๆ ใน จ.ระยอง และบางรายแข่งขันตกรอบแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนนักกีฬาตัวแทนของ จ.ระยอง ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีอาการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด" ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง กล่าว