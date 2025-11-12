อยุธยาอ่วม! น้ำท่วมขยายวงทุกวัน เกาะเรียนจมใต้น้ำ ชาวบ้านครวญปีนี้เหนื่อยที่สุด”

พระนครศรีอยุธยา – อยุธยายังวิกฤติหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง ชุมชนหลายแห่งยังจมใต้น้ำ “ชุมชนเกาะเรียน” กลางลำน้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก ขณะยอดผู้ประสบภัยทั่วจังหวัดแตะ 59,830 ครัวเรือนแล้ว
วันนี้ (12 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าห่วง หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตรา 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดต่อกันเป็นวันที่สอง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
จากข้อมูลล่าสุด พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน รวมกว่า 59,830 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีรายงาน 59,490 ครัวเรือน สะท้อนว่าผลกระทบยังคงขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักคือ ชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเกาะเรียนคั่นกลางและมีสะพานปูนเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียว ปัจจุบันหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เกือบ 100 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1–2 เมตร บ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบหนัก ชาวบ้านต้องใช้เรือพายเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง
นางยุภา สุขประเสริฐ อายุ 78 ปี ชาวบ้านในชุมชน เผยว่า “บ้านน้ำท่วมตั้งแต่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ตอนนี้จะไปไหนก็ต้องนั่งเรือ ห้องน้ำใช้ไม่ได้ พ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไม่ได้ ต้องรอลูกหลานมาช่วยซื้อของในวันหยุด กินอยู่แบบประหยัดสุด ๆ ลำบากไปหมด”
ขณะที่ นางยุรี พูนวิชา อายุ 65 ปี ชาวบ้านฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า “ต้องพายเรือทุกวัน ทั้งรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนและทำงาน น้ำขึ้นลงมาหลายรอบแล้ว ปีนี้หนักสุด เหนื่อยและท้อมาก เพราะต้องล้างบ้านซ้ำ ๆ จ้างคนล้างทีหลายพันบาท แต่ก็ต้องอยู่ให้ได้”
ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งธงสัญลักษณ์ไว้ตามบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเอ่อล้นริมตลิ่งและจัดเตรียมแผนอพยพประชาชนในจุดเสี่ยง หากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้