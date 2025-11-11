(คลิป) อ่างทองเร่งเสริมกระสอบทราย! รับน้ำเจ้าพระยาหนุนแตะ 3,000 ลบ.ม./วินาที ป้องกันเขตเศรษฐกิจ–รพ.–หน่วยราชการ

อ่างทอง – เทศบาลเมืองอ่างทองระดมเจ้าหน้าที่–ชาวบ้าน–นักเรียนร่วมเสริมกระสอบทรายตามแนวเขื่อน หลังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงจนซึมหลายจุด พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง ป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
วันนี้( 11 พ.ย.) สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่อง ระดับน้ำหลายจุดเริ่มเสมอถนนคอนกรีตของเขื่อนป้องกันน้ำ และพบการซึมไหลตามแนวกระสอบทรายจำนวนมาก
เทศบาลเมืองอ่างทองจึงเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาล สามล้อแดง ชาวบ้าน ตลอดจนนักเรียน–นักศึกษา ร่วมกันกรอกกระสอบทราย และนำไปเสริมตามจุดเสี่ยงริมเขื่อน เพื่อรองรับสถานการณ์หลัง เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที
ขณะเดียวกัน ได้เปิดเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่สำคัญ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจย่านการค้า โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ โดยเทศบาลได้จัดเตรียมโรงครัวสำหรับทำอาหารเลี้ยงประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานเสริมกระสอบทรายตลอดทั้งวัน
ล่าสุด ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำที่อัตรา 2,900 ลบ.ม./วินาที และคาดว่าจะเพิ่มการระบายในระยะต่อไป
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัดระดับน้ำได้ 9.60 เมตร ขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร และเขื่อนกั้นน้ำมีความสูง 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านพื้นที่อยู่ที่ 2,646 ลบ.ม./วินาที