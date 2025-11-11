(คลิป)รุมค้านทั้งเมือง! ผู้ว่าฯ ลำปางชี้ฝนตก-ถนนลื่น ทำรถพุ่งตกถนนเพิ่งลาดยางฯ ชนต้นไม้กันระนาว 12 คันรวด

ลำปาง - ผู้คนแห่โพสต์ภาพรถเปรอะเปื้อน-รุมค้านกันทั่ว..หลังเกิดเหตุรถลื่นไถลพุ่งตกถนนลำปาง-พะเยา ชนต้นไม้-การ์ดเลน เช้าเดียว 12 คันรวด ผู้ว่าฯโพสต์บอกทำนองแค่ “ฝนตก-ถนนลื่น” ทั้งที่หลักฐานชัดยางมะตอยยังไม่แห้ง ผู้รับเหมา-แขวงทางหลวงไม่ปิดกั้นทาง หลังเกิดเหตุร่วมชั่วโมงถึงมีกรวยตั้งปิดทางพร้อมป้ายเตือน
วันนี้ (11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุหลายรายบริเวณถนนสายลำปาง-พะเยา ฝั่งขาออก ตรงข้ามหมู่บ้านเมาน์เทนวิว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ซึ่งกำลังทำถนน-ลาดยางมะตอยเป็นแนวยาวในเลนขวาสุด แต่ไม่มีการกั้นทาง ไม่มีกรวยตั้ง ไม่มีป้ายเตือน แต่ปล่อยให้รถประชาชนวิ่งกันตามปกติ
กระทั่งทำให้รถทั้งที่ขับมาด้วยความเร็วปกติ บางคันขับช้าเพราะเป็นช่วงการจราจรคับคั่ง ลื่นไถล และหมุนเคว้ง ก่อนจะพุ่งตกข้างทาง บางคันชนต้นไม้ ชนการ์ดเลน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ส่วนที่เหลือปลอดภัย แต่รถเสียหาย รวม 12 คันรวด หนึ่งในนั้นเป็นรถของผู้สื่อข่าวไทยรัฐ พร้อมเพื่อนนักข่าวช่อง 9 ช่อง 7 ซึ่งกำลังจะเดินทางไปทำข่าวที่อำเภอแม่เมาะ แต่รถเสียหลักหมุนตกไปข้างทางด้วย ซึ่งระหว่างนั้นมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากรถ
หลังจากนั้นรถกู้ชีพกู้ภัย-ตำรวจสายตรวจพิชัยมาถึงได้ให้สัญญาณรถที่ขับมาให้ชะลอและให้ขับช้าที่สุด เพราะเลนด้านในวิ่งไม่ได้เนื่องจากมีรถกู้ภัย กู้ชีพ และรถประสบเหตุอยู่ ซึ่งระหว่างที่ช่วยคนออกจากรถฝนก็ยังโปรยปรายลงมาตลอดเวลา ยิ่งทำให้ถนนที่เป็นยางมะตอยยิ่งลื่นมากขึ้น
หลังเกิดเหตุ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เกิดอุบัติเหตุทางถนน สายลำปาง-งาว (ขาออกจากตัวเมือง) รวม 2 จุด
ดังนี้ 1. เวลา 08.24 น. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านลำปางคันทรีวิว : เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ 3 คัน ลื่นตกถนน มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 4 คน 2. เวลา 08.25 น. บริเวณจุดกลับรถหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง (ใกล้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) : เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ 1 คันลื่นตกข้างทาง มีผู้บาดเจ็บ 4 คน (เล็กน้อย 3 คน และ 1 คนส่งรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี)
สาเหตุเบื้องต้น: ฝนตกถนนลื่น และพื้นที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมถนน ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดลำปาง เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ช่วงฝนตก ลดความเร็ว เปิดไฟหน้า และเว้นระยะห่างจากคันหน้า เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน
ซึ่งสื่อท้องถิ่น และประชาชนที่เห็นและอยู่ในเหตุการณ์ต่างค้านกับข้อความดังกล่าว เพราะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คือความชุ่ยของผู้รับเหมาซ่อมแซมถนนที่ราดยางมะตอยทิ้งไว้ โดยปล่อยให้รถของประชาชนขับผ่านได้ตามปกติ ทั้งๆ ที่เป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ไม่มีป้ายกั้นทาง ไม่มีกรวยตั้งห้ามรถวิ่ง ทั้งที่น้ำมันยางมะตอยไม่แห้งและยังเยิ้มอยู่ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
หลังจากนั้นผู้รับเหมาได้นำกรวยมาตั้งตลอดแนว พร้อมป้ายเล็กๆ ตั้งบอกตรงที่ราดยางมะตอย ซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง ขณะที่รถกู้ภัย รถชาวบ้าน ที่เข้าไปในที่เกิดเหตุต่างนำรูปรถของตนเองมาโพสต์เพื่อบอกว่าถนนดังกล่าวมีแต่ยางมะตอย ซึ่งติดเต็มรถ เต็มพื้นรองเท้าไปหมด