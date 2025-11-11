งดงามราวปาฏิหาริย์! แสงส่อง “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” ถ้ำพระยานคร ปีละครั้งเดียว เจิดจ้ากลางขุนเขาเขาสามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์ - นักท่องเที่ยวแห่ชมความงดงามของแสงธรรมชาติที่ส่องลงมาคลุม “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” ภายในถ้ำพระยานคร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏการณ์หาชมได้เพียงปีละครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ทำให้ภายในถ้ำสว่างไสวเปล่งประกายสีทองอร่ามตา
วันนี้ (11 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปยัง “ถ้ำพระยานคร” ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชมความงดงามของ “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” พลับพลาจัตุรมุขไม้สัก ภายในถ้ำ ซึ่งในช่วงเวลานี้ของปีจะเกิดปรากฏการณ์ “แสงแห่งศรัทธา” หรือแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านโพรงด้านบนของถ้ำลงมากระทบพระที่นั่งจนสว่างไสวไปทั้งถ้ำ
นักท่องเที่ยวที่เดินเท้าขึ้นไปถึงจุดชมพระที่นั่งเผยว่า แม้ทางขึ้นสูงชันและใช้เวลาเดินราว 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง แต่เมื่อได้เห็นแสงอาทิตย์ส่องกระทบองค์พระที่นั่งสีทองอร่าม ก็รู้สึกคุ้มค่าและประทับใจอย่างมาก บางรายถึงกับบอกว่าเป็น “ช่วงเวลาที่โชคดีในชีวิต” เพราะแสงจะส่องได้เต็มองค์พระที่นั่งเพียงปีละครั้งเท่านั้น
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” เป็นพระที่นั่งจัตุรมุขเปิดโล่ง ทำด้วยไม้สัก มีช่อฟ้าใบระกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 เพื่อเป็นที่ประทับในคราวเสด็จประพาสต้น และต่อมาได้มีพระมหากษัตริย์อีก 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เสด็จมาประทับ ณ ถ้ำแห่งนี้เช่นกัน โดยได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนผนังหินภายในถ้ำ
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่า แสงอาทิตย์จะส่องลงมายังพระที่นั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี โดยเริ่มส่องตั้งแต่เวลา 10.30 น. และคลุมพระที่นั่งจนเต็มในเวลาประมาณ 11.30 น. ก่อนจะเลื่อนออกไป คาดว่าสามารถชมความงดงามนี้ได้ต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้านนายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน–ชะอำ กล่าวว่า ปรากฏการณ์แสงส่องพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปี และมีความงดงามทางศิลปะและประวัติศาสตร์ในคราวเดียวกัน จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่หัวหินและประจวบคีรีขันธ์ ให้หาโอกาสขึ้นชมด้วยตนเอง เพราะนอกจากจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของถ้ำพระยานครอีกด้วย.