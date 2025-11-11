xs
xsm
sm
md
lg

"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จันทบุรี​ -​"กลุ่มชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณ “พื้นที่รูปตัว U” ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ หลังร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมแนวชายแดนโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 15 กม.เพื่อหนุนภารกิจทางทหารแล้วเสร็จสมบูรณ์​ 
วันนี้ ( 11พ.ย.) กลุ่มชาวจันทบุรีรวมใจ ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนชาวจันทบุรี เข้าร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ พื้นที่รูปตัว U ถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.จันทบุรี ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน ที่จะมีขึ้นในเวลา 14.00น.วันที่ 20 พ.ย.ที่จะถึงนี้

หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ทำการก่อสร้างถนนเชื่อมแนวชายแดนจากพื้นที่รูปตัว ก. ไปยังพื้นที่รูปตัวU ระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อใช้สนับสนุนการเคลื่อนกำลังและส่งเสบียงให้กับทหารได้ แล้วเสร็จสมบูรณ์​ โดยใช้เวลานานเกือบ 2 เดือน 

และเหลือเพียงส่วนต่อขยายไปยังฐานเครือหวาย จ.ตราด ที่ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้ต้องหยุดงานชั่วคราวและถอนกำลังบางส่วนออก ทั้วที่เหลือระยะทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงแนวชายแดนตราด


โดยผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัว ทางผู้จัด ได้เตรียมรถบริการรับ–ส่งจากจุดรวมพลที่ “ฐานเนินผี” โดยจะมีรถคิวจากเขาคิชฌกูฏพาขึ้นไปยังพื้นที่พิธี แต่ผู้เข้าร่วมงานจะต้องเดินทางมาถึงฐานเนินผี ไม่เกินเวลา 12.00 น.

ส่วนผู้ที่มีรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (โฟร์วิล) หรือรถจักรยานยนต์วิบากสามารถขับขึ้นไปยังพื้นที่เนินตัวยูได้โดยตรง เนื่องจากถนนเส้นหลักถึงพื้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

และหลังเสร็จสิ้นพิธียังจะมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเขา และยังจะมีกิจกรรมพิเศษถ่ายภาพร่วม ณ ฐาน 68 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของแนวชายแดน เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรีในการปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทยอีกด้วย








"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้
"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้
"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้
"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้
"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น