"ชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัว U” ประกาศอธิปไตยไทย 20 พ.ย.นี้

จันทบุรี -"กลุ่มชาวจันทบุรีรวมใจ" เตรียมจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณ “พื้นที่รูปตัว U” ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ หลังร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมแนวชายแดนโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 15 กม.เพื่อหนุนภารกิจทางทหารแล้วเสร็จสมบูรณ์
วันนี้ ( 11พ.ย.) กลุ่มชาวจันทบุรีรวมใจ ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนชาวจันทบุรี เข้าร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ พื้นที่รูปตัว U ถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.จันทบุรี ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน ที่จะมีขึ้นในเวลา 14.00น.วันที่ 20 พ.ย.ที่จะถึงนี้
และเหลือเพียงส่วนต่อขยายไปยังฐานเครือหวาย จ.ตราด ที่ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้ต้องหยุดงานชั่วคราวและถอนกำลังบางส่วนออก ทั้วที่เหลือระยะทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงแนวชายแดนตราด
โดยผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัว ทางผู้จัด ได้เตรียมรถบริการรับ–ส่งจากจุดรวมพลที่ “ฐานเนินผี” โดยจะมีรถคิวจากเขาคิชฌกูฏพาขึ้นไปยังพื้นที่พิธี แต่ผู้เข้าร่วมงานจะต้องเดินทางมาถึงฐานเนินผี ไม่เกินเวลา 12.00 น.
ส่วนผู้ที่มีรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (โฟร์วิล) หรือรถจักรยานยนต์วิบากสามารถขับขึ้นไปยังพื้นที่เนินตัวยูได้โดยตรง เนื่องจากถนนเส้นหลักถึงพื้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
และหลังเสร็จสิ้นพิธียังจะมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเขา และยังจะมีกิจกรรมพิเศษถ่ายภาพร่วม ณ ฐาน 68 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของแนวชายแดน เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรีในการปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทยอีกด้วย