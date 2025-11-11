xs
ทต.หนองตาคง หนุนงบ 2ล้านนำชาวบ้านใน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สร้างถนนเลียบชายแดนเส้นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



จันทบุรี​- ทต.หนองตาคง หนุนงบ 2ล้านนำชาวบ้าน-หน่วยงานพื้นที่ใน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา​เส้นใหม่ บริเวณคลองด่าน ระยะทาง 5 กม. หนุนภารกิจลาดตระเวนทหาร

เมื่อเวลา 11.00น.วันนี้ ( 11 พ ย.)​ นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วย นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน และฝ่ายความมั่นคงอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง “เปิดป่า” เพื่อเริ่มโครงการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทาง 5 กิโลเมตรที่บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา ม. 5 บ้านซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

โดยมีผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนของทหารชายแดน การขนส่งเสบียง และเสริมความมั่นคงแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลหนองตาคง หน่วยทหารในพื้นที่ และประชาชน

ซึ่งจุดที่ดำเนินการอยู่ห่างจากเส้นชายแดนเพียง 500 เมตร โดยจะใช้ “คลองด่าน” ที่มีความกว้างประมาณ 10 เมตร เป็นแนวแบ่งเขตธรรมชาติระหว่างสองประเทศ


และเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ตชด.ที่11 ได้นำสุนัขดมกลิ่ม เคลียร์เส้นทางล่วงหน้าให้ก่อนเป็นเวลา 3-4 วัน โดยไม่มีรายงานว่าพบวัตถุระเบิดในพื้นที่แต่อย่างใด


ขณะที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เผยว่าพื้นที่เลียบคลองด่าน เดิมเป็นเขตหวงห้ามและจะเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น แต่ด้วยความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันเปิดพื้นที่เพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหาร และอำนวยความสะดวกด้านยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงได้มากขึ้น

และเทศบาลตำบลหนองตาคง ได้จัดสรร​งบประมาณจำนวน 2 ล้านบาทเข้าดำเนินโครงการ โดนได้รับแรงสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม และน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการปฏิบัติงานในวันแรกสามารถเปิดเส้นทางได้บางส่วนแล้ว 

" นี่ไม่ใช่เพียงโครงการก่อสร้างถนนเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังแห่งความรักชาติของคนชายแดนที่ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเพียงลำพัง" นายกเทศบาลตำบลหนองตาคง กล่าว


ทั้งนี้ ผู้​สื่อข่าว​รายงานเพิ่มเติมว่าพื้นที่ “เลียบคลองด่าน” ที่ทอดยาว ตลอดแนวฝั่งไทยเชื่อมต่อเขตรับผิดชอบ 3 เทศบาล คือ เทศบาลตำเทพนิมิตร, เทศบาลตำบลหนองตาคง และ อบต.สะตอน ปัจจุบัน​กลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.โป่งน้ำร้อน ที่เชื่อมต่อการลาดตระเวนชายแดน

 และยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ทหาร และประชาชน ที่พร้อมยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง




