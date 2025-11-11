“เจ้าพระยาเอ่อไม่หยุด – ชาวบ้านชัยนาทนอนบนกระสอบทราย หนีมวลน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถึงวัดหลวงพ่อใหญ่”

ชัยนาท – น้ำเจ้าพระยายังเอ่อสูงไม่หยุด หลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มแตะ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำจมน้ำ องค์หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถูกน้ำท่วม พระ-ชาวบ้านช่วยกันหนุนสิ่งของหนีน้ำ ขณะชาวบ้านริมแม่น้ำหลายสิบครัวเรือนต้องทนอยู่กับน้ำในบ้านชั้นเดียว ใช้กระสอบทรายปูรองนอนแทนเตียง
วันนี้ ( 11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง หลังจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยน้ำเหนือจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 3,537 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำที่อำเภอเมืองชัยนาทอยู่ที่ 17.66 เมตร (รทก.) สูงกว่าตลิ่งและไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ
บริเวณท่าน้ำหน้าวัดป่าเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชัยนาท และเป็นเขตอภัยทานของประชาชน ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 35 เซนติเมตร พระภิกษุและชาวบ้านช่วยกันขนอิฐมาหนุนตู้อาหารปลาหยอดเหรียญให้สูงขึ้นอีก 20 เซนติเมตร เพื่อป้องกันความเสียหาย
ขณะที่บ้านเรือนประชาชนหมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย หลายสิบหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมหนัก โดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวของ นางอุทิศ นุ่มละมัย ซึ่งถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันนาน 4 วันแล้ว แต่ยังไม่มีที่อพยพ ต้องอาศัยอยู่ในบ้านกลางน้ำโดยใช้กระสอบทรายวางเป็นพื้นรองเดิน และรองที่นอนสูงจากระดับน้ำเพียง 30 เซนติเมตร
นางอุทิศเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า “ตอนนี้ต้องนอนบนกระสอบทรายอยู่กับน้ำมา 4 วันแล้ว อยู่กับหมา 5 ตัว แมว 3 ตัว ไก่ 1 ตัว กลัวงู กลัวสัตว์น้ำ แต่ก็ต้องทน เพราะไม่มีที่ไป จะอยู่แบบนี้ไปก่อนจนกว่าจะวิกฤติจริงๆ ถึงจะย้ายออก”
สำหรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 3,011 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 3,537 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ชลประทานส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 637 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเป็น 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่อำเภอสรรพยาเพิ่มขึ้นอีก 18 เซนติเมตร อยู่ที่ 16.67 เมตร (รทก.) ส่งผลให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนขยายวงกว้างต่อเนื่อง