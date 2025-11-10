ยื้อ 7 ชั่วโมง นปพ.บุกชาร์จอดีตทหารพรานคลั่งกราดยิงกว่า 20นัดกลางชุมชนใน อ.แกลง จ.ระยอง

ระยอง- ยื้อ 7ชั่วโมงก่อน นปพ.บุกชาร์จอดีตทหารพรานคลั่งกราดยิงกว่า 20นัดกลางชุมชนใน อ.แกลง จ.ระยอง จนสร้างความหวาดผวาไปทั่ว สุดท้ายควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยตามยุทธวิธีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
จากกรณีที่เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (10 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้สนธิกำลังเข้าระงับเหตุชายคลุ้มคลั่ง ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าและข่มขู่ชาวบ้านภายในชุมชนริมถนนสายบายพาสทางเกวียน ม. 10 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง จนสร้างความหวาดผวาไปทั่วพื้นที่
กระทั่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายโชคชัย พลายชุมพล อายุ 26 ปี ชาว จ.ขอนแก่น อดีตทหารพรานที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งได้เดินทางมาหาเพื่อนใน อ.วังจันทร์ เพื่อหางานทำและพกอาวุธปืนก๊อก 22 ขนาด .40 พร้อมกระสุน 1 กล่องติดตัวมาด้วย
และในช่วงกลางดึกคืนวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมายังก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีแดงดำของชาวบ้านขี่หลบหนี รวมทั้งใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า รวมกว่า 22 นัดที่บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวและอู่ซ่อมรถบรรทุกใกล้เคียง ก่อนตะโกนท้าทายเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
รวมทั้งยังปีนขึ้นไปบนแบริเออร์กลางสะพานข้ามแยกที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่กำบังตัว จนทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ยากลำบาก
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ปิดล้อมพื้นที่เป็นวงกว้างพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อม และพยายามตัดกำลังด้วยการนำเครื่องดื่มผสมน้ำยานอนหลับให้ดื่ม แต่อาการคลุ้มคลั่งกลับยังไม่ลดลงนั้น
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ต้องหาเริ่มมีทีท่าอ่อนแรงลง เนื่องจากเวลาล่วงเลยมานานถึง 7 ชั่วโมง เจ้าหน่าที่ ชุด นปพ. จึงตัดสินใจบุกเข้าชาร์จตัวด้วยยุทธวิธีเฉพาะทางจนสำเร็จได้อย่างปลอดภัย และตรวจยึดปืนของกลางไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.อ.เสฎพงศ์ สุประเพียร ผกก.สภ.แกลง เผยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นความโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ก่อนจะลุกลาม จนทำให้ไม่มีประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
และขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่