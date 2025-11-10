xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - ชาวบ้านร้องต้านโรงงานผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากยางเก่าในพื้นที่ อ.เขาย้อย ก่อนเกิดปะทะเดือดระหว่าง สส.เพชรบุรี กับนายอำเภอเขาย้อย ปมคำพูดเสียดสี–ใช้อารมณ์ ทำคลิปหลุดโซเชียล วิจารณ์สนั่นว่ารัฐท้องที่เข้าข้างนายทุนไม่ฟังประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(10 พ.ย.) จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีกำหนดลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านกรณีมีนายทุนยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากยางรถยนต์และน้ำมันเครื่องเก่า ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลทับคาง ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านคัดค้านเนื่องจากกังวลปัญหากลิ่น–มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ



ก่อนที่ รมช.อุตสาหกรรม จะมาถึง จ.อ.อภิชาติ (สส.ต้อย) แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 และ ธิวัลรัตน์ (สส.กระแต) อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่มารอร้องเรียน แต่ระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้น

โดยนายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย พูดจาทำนองเสียดสีและตำหนิ สส.ต้อย โดยมีใจความว่า “คนบางกลุ่มนั้นไม่ได้เรื่อง อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่” ทำให้ สส.ต้อย ตอบกลับทันทีว่า “อย่ามาใช้อารมณ์กับผม เรื่องส่วนตัวก็อีกเรื่อง แต่ผมต้องยืนข้างประชาชนก่อน”

เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านจำนวนมาก และมีประชาชนบันทึกคลิปวิดีโอไว้ ก่อนถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลายคนตั้งคำถามว่านายอำเภอมีท่าทีเข้าข้างกลุ่มนายทุน และพยายามลดทอนการยื่นหนังสือร้องเรียนของประชาชน

ภายหลัง รมช.อุตสาหกรรมได้เดินทางมาถึงและรับฟังข้อร้องเรียนของชาวบ้านตามกำหนดการ พร้อมรับหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตโรงงานดังกล่าวอย่างละเอียด








(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น
(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น
(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น
(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น
(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น
กำลังโหลดความคิดเห็น