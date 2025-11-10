(คลิป) เดือดกลางลาน! สส.เพชรบุรี ปะทะนายอำเภอเขาย้อย ระหว่างรอ รมช.อุตสาหกรรม ปมโรงงานเผาขยะยาง–น้ำมันเครื่อง ชาวบ้านถ่ายคลิปแชร์สนั่น

เพชรบุรี - ชาวบ้านร้องต้านโรงงานผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากยางเก่าในพื้นที่ อ.เขาย้อย ก่อนเกิดปะทะเดือดระหว่าง สส.เพชรบุรี กับนายอำเภอเขาย้อย ปมคำพูดเสียดสี–ใช้อารมณ์ ทำคลิปหลุดโซเชียล วิจารณ์สนั่นว่ารัฐท้องที่เข้าข้างนายทุนไม่ฟังประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(10 พ.ย.) จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีกำหนดลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านกรณีมีนายทุนยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากยางรถยนต์และน้ำมันเครื่องเก่า ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลทับคาง ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านคัดค้านเนื่องจากกังวลปัญหากลิ่น–มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ
ก่อนที่ รมช.อุตสาหกรรม จะมาถึง จ.อ.อภิชาติ (สส.ต้อย) แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 และ ธิวัลรัตน์ (สส.กระแต) อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่มารอร้องเรียน แต่ระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้น
โดยนายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย พูดจาทำนองเสียดสีและตำหนิ สส.ต้อย โดยมีใจความว่า “คนบางกลุ่มนั้นไม่ได้เรื่อง อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่” ทำให้ สส.ต้อย ตอบกลับทันทีว่า “อย่ามาใช้อารมณ์กับผม เรื่องส่วนตัวก็อีกเรื่อง แต่ผมต้องยืนข้างประชาชนก่อน”
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านจำนวนมาก และมีประชาชนบันทึกคลิปวิดีโอไว้ ก่อนถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลายคนตั้งคำถามว่านายอำเภอมีท่าทีเข้าข้างกลุ่มนายทุน และพยายามลดทอนการยื่นหนังสือร้องเรียนของประชาชน
ภายหลัง รมช.อุตสาหกรรมได้เดินทางมาถึงและรับฟังข้อร้องเรียนของชาวบ้านตามกำหนดการ พร้อมรับหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตโรงงานดังกล่าวอย่างละเอียด