(คลิป)ฝนยังตก-ดินยังสไลด์!ชาวบ้านบนดอยแม่เมาะ ผวาโดนดินโคลนถล่มซ้ำรอย “หินลาดใน เวียงป่าเป้า-ปางอุ๋ง แม่แจ่ม”

ลำปาง – ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่แม่เมาะ หวั่นฝนยังตก ทั้งโรงเรียนบ้านกลาง-ชุมชน เสี่ยงโดนดินโคลนถล่มซ้ำรอย “หินลาดใน เวียงป่าเป้า-ปางอุ๋ง แม่แจ่ม” หลังดินภูเขาสไลด์ซ้ำ ขณะที่ธรณีวิทยาเคยเตือนมาก่อน เผยรายงานหน่วยงานไปแล้วแต่ยังไม่มีการสั่งการ วันนี้ทำได้แต่เฝ้าระวังเท่านั้น
หลังจากในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดทั้งในตัวเมืองและบนพื้นที่สูง ล่าสุดนายสมชาติ รักษ์สองพลู ผู้ใหญ่บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ประกาศให้ลูกบ้านและชาวบ้านที่จะต้องเดินทางผ่านจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ว่า
“ขอให้เฝ้าระวังด้วย ถ้าฝนไม่หยุดตกพื้นที่ตรงนี้มีความเสี่ยงสูงที่ดินจะถล่ม เหมือนบ้านหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หรือปางอุ๋ง แม่แจ่ม พบรอยร้าวของดินแยกตัวออก พื้นที่ตรงนี้มีความลาดชันสูง อยู่เหนือหมู่บ้าน สูง 300 เมตร ข้างล่างเป็นโรงเรียน ชาวบ้านอยู่ติดริมห้วย ปี49 ทางธรณีวิทยา ได้ขึ้นมาสำรวจและแจ้งเตือนว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากจะเกิดดินถล่ม จนถึงวันนี้ได้พบร่องรอยการแยกตัวของดิน อีกประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นถนนทางผ่านรถวิ่งผ่านไปผ่านมา โดยเฉพาะสิบล้อที่ขนหิน ดินทรายมาก่อสร้างถนน จึงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ถนนทรุดลงด้วย จึงขอแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง”
จุดดังกล่าวอยู่ระหว่างจากตัวบ้านกลาง และ บ้านแม่ส้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านด้านบนถัดขึ้นไป ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรขึ้นลง ไม่ว่าจะเดินทางปกติ นักเรียนไปโรงเรียน ขนสินค้าทางการเกษตร จะเห็นว่าดินด้านข้างถนนซึ่งเป็นดินภูเขาดินแดง ได้ไหลสไลด์ลงไปในหุบเหวลึก ซึ่งจะเห็นแนวทางไหลของน้ำที่ลงมาจากภูเขาและไหลข้ามถนนไปยังอีกฝั่งและดินได้ไหลลงเหว และเห็นรอยแยกของดิน เป็นแนวกว้างน่าจะ 10-20 เมตร และจะเห็นว่ามีน้ำซึมไหล่านตลอดเวลา หากในพื้นที่มีฝนตกหนักสมทบก็คาดว่าในคืนนี้ดินที่อยู่ติดขอบถนนอาจจะทรุดตัวลงไป รวมทั้งอาจจะดึงถนนลงไปด้วย ต้องให้ประชาชนที่ต้องผ่านถนนจุดนี้ระวังเป็นพิเศษ
นายสมชาติ เปิดเผยหลังขึ้นไปดูสถาณการณ์เมื่อช่วงเวลา 16.00 น. วันนี้(10 พ.ย.)พบว่าฝนจะตกลงมาต่อเนื่อง และยังมีอีกหลายจุดซึ่งติดกับถนน ที่มีดินยุบและสไลด์ตัวลงไป จนถึงขอบถนนแล้ว ปัจจัยที่เกิดเหตุคือฝนตกหนัก และ แรงสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรทุกหิน ดิน ทราย ขึ้นไปทำถนน
แต่จุดที่ห่วงคือ จุดที่ดินสไลด์ทาง เจ้าหน้าที่ธรณีวิทยาเคยมาสำรวจไปแล้วและชี้ว่าเป็นจุดเสี่ยงดินถล่ม แต่ก็ยังไม่มีการทำอะไร ซึ่งหากดินถล่มลงไป ด้านล่างก็จะมี โรงเรียนและชาวบ้านอยู่ห่างประมาณครึ่งกิโลเมตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่งเสี่ยงมาก เพราะไม่รู้ว่าดินจะถล่มลงไปเมื่อไหร่ ขณะนี้ก็ได้แต่แจ้งให้โรงเรียน ชาวบ้าน เฝ้าระวังให้ดูสีน้ำที่ไหลลงไป ปริมาณฝนที่ตกลงมา
“จริงๆตนเองก็อยากให้มีการอพยพชาวบ้านออกไปก่อนเพราะมีความเสี่ยงมาก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะได้รายงานสถานการณ์ให้กับหน่วยงานทราบไปแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการหรือสั่งการใดๆลงมา ก็ได้แต่ช่วยกันระวังเท่านั้น”