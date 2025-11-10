เดือดกลางประตูน้ำบางบาล! ชาวบ้านตะโกนต่อว่า รมช.เกษตร–อธิบดีชลประทาน บริหารน้ำผิดพลาด น้ำท่วม 4 เดือน ขอเปิดประตูช่วยชีวิต

พระนครศรีอยุธยา - ชาวบางชะนีโวยหนัก—บ้านจมน้ำ 3–4 เมตร นานกว่า 4 เดือน เดือดร้อนซ้ำซาก จี้เปิดประตูระบายน้ำ “บานละ 1 เมตร” พร้อมร้องขอปรับระบบจัดการน้ำใหม่ ด้าน รมช.เกษตรฯ สั่งชลประทานสำรวจผลกระทบ ก่อนทยอยเปิดตามความเหมาะสม
วันนี้(10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประตูระบายน้ำคลองบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มชาวบ้าน ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่เหนือประตูระบายน้ำตะโกนส่งเสียง ร้องเรียนต่อว่าคณะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน จำนวนหลายคนที่มารอต้อนรับ นาย นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน โดยชาวบ้านต่อว่าที่บริหารจัดการน้ำสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน มีประตูระบายน้ำแต่ไม่เปิดประตูระบายน้ำ ปิดประตูระบายน้ำเอาไว้ไม่รู้ว่าสร้างทำไมสร้างความเดือดร้อน
นางสาวน้ำทิพย์ ศาลาศัย อายุ 55 ปี 1 ในกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนเป็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ ใน ตำบลบางชะนี เหนือประตูระบายน้ำ กล่าวว่า สภาพบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนานกว่า 4 เดือนระดับน้ำท่วมถึง 3 – 4 เมตร ทุกข์ทรมาน ทำการเดินทางเข้าออกออกจากบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพ ทำงานส่งนักเรียนไปโรงเรียน หลังบ้านมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุ ในรอบปีนี้เก็บของมีน้ำมาแล้วสามรอบ ล้างบ้านทำความสะอาดบ้าน น้ำกลับมาท่วมอีก ประตูระบายน้ำนี้สร้างแล้วไม่ได้เปิดระบายน้ำเลยกักเก็บน้ำกั้นน้ำเอาไว้ทำให้ชาวบ้านที่อยู่เหนือเขื่อนเดือดร้อน ขอเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขอให้เปิดประตูระบายน้ำ บานละ 1 เมตร จำนวน 2 บาน อยากฝากให้กรมชลประทานปรับเปลี่ยน การระบายน้ำจากแนวดิ่ง เป็นแบบก้างปลา กระจายน้ำออกไป
ต่อมา นาย นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้บริหารกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม หาแนวทางการระบายน้ำ และมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ชาวบ้านถูกน้ำท่วม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 500 ชุด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนมารับมอบ โดยมี นาย นายวรวิทย์ จันทร์ทอง รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และ นายเกรียงศักดิ์ ปึกขาวนายอำเภอบางบาล ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ สภาพพื้นที่ถูกน้ำท่วม
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยากให้มีการชดเชยช่วยเหลือชาวบ้านเพิ่มเติมจากเดิมเนื่องจากชาวบ้านถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานหลายเดือนเสียโอกาสในการสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพจำนวนเงินเยียวยาที่กรมการปกครองมอบให้จำนวน 9,000 บาทไม่เพียงพอต่อสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีระยะเวลายาวนาน
ก่อนที่จะเดินทางกลับ นางสาว น้ำทิพย์ ศาลาศัย อายุ 55 ปี พร้อมกลุ่มชาวบ้านได้เข้ามาพบ นาย นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อเรียกร้องขอให้เปิดประตูระบายน้ำ มีการพุดคุยเจรจากัน โดยทาง นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.ได้มอบหมายให้ทาง ชลประทานบาบาลไปสำรวจตรวจสอบว่า สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้มากแค่ไหน ไปกระทบพื้นที่ใดบ้าง แล้วจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบ อาจจะใช้วิธีการทยอยเปิดประตูระบายน้ำ ถ้าด้านในได้รับผลกระทบเสียหายมากค่อยมีการปิดบานประตู แต่ก็ต้องมีการดูสถานการณ์น้ำกันอีกครั้ง
นายนเรศ กล่าวว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม และร่วมประชุม กับอธิบดีกรมชลประทาน ช่วงเย็นนี้ระดับน้ำทะเลที่หนุนลดลง จะเร่งระบายน้ำออกทะเล ภายใน 10 วันจากนี้ จะระบายน้ำออกทะเลได้มากทางคลองลัดโพธิ์ และหลังจากวันที่ 20 ไป ถ้าไม่มีมวลน้ำมาเพิ่ม ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น่าจะดีขึ้น