ชัยนาทอ่วม! ฝนถล่ม 2 ชั่วโมง น้ำท่วมขังหน้า “โรงเรียน–สถานที่ราชการ” สูง 25–30 ซม. รถติด–สัญจรลำบากทั่วเมือง

ชัยนาท - ฝนหนักตั้งแต่ก่อนเที่ยงทำระบบระบายน้ำเมืองชัยนาทปั่นป่วน น้ำเจ้าพระยาสูงจนดันเข้าท่อระบายน้ำ เทศบาลต้องรีบดึงกระสอบทรายออกบางจุดให้ฝนระบาย—ชาวบ้านวอนรถชะลอ หลังน้ำกระเซ็นใส่คนสัญจร
วันนี้( 10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนานกว่า 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงขณะนี้ฝนยังไม่หยุด ส่งผลให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะบนถนนพรหมประเสริฐ ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัย ถึงสามแยกตัดถนนลูกเสือ 1 พบมีน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร รถสัญจรผ่านได้ยากและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
ส่วนบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่แยกอำเภอเมือง ไปยังสำนักงานเหล่ากาชาด ศาลากลาง ศาลจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท รวมถึงหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 25 เซนติเมตร ส่งผลให้รถยนต์และจักรยานยนต์เคลื่อนตัวอย่างลำบาก บางช่วงเกิดการชะลอตัวของการจราจร
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยนาทอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำ แต่พบอุปสรรคสำคัญคือ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงมาก ทำให้น้ำไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำในหลายจุด ก่อนหน้านี้เทศบาลต้องใช้กระสอบทรายปิดท่อสกัดน้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลเข้าตัวเมือง แต่เมื่อเกิดฝนหนักทำให้น้ำฝนระบายออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องนำกระสอบทรายออกจากบางจุด เพื่อเปิดทางให้น้ำฝนไหลลงท่อ แม้จะระบายได้ช้าเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องไม่หยุด
นายสมมาตร ธรรมานิต ชาวบ้านที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทเล่าว่า “ตอนแรกน้ำท่วมสูงจนรถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้ พอเจ้าหน้าที่มาถอดกระสอบทราย น้ำก็เริ่มลงได้บ้าง แต่ตอนนี้รถยนต์ที่วิ่งผ่านต่างคนต่างรีบ ทำให้น้ำกระเด็นใส่คนเดินถนน อยากให้ช่วยชะลอความเร็วกันหน่อยครับ”
สถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องและระดับน้ำเจ้าพระยายังสูง ทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซ้อนในเขตเมืองชัยนาท.