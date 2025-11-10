เสริมแผ่นเหล็กอีก 1 เมตร! รับมือน้ำจ่อทะลักวัดไชยวัฒนาราม – ระดับน้ำเจ้าพระยาขยับขึ้นต่อเนื่อง เหลือ 30 ซม.จะล้นแนวบังเกอร์

พระนครศรีอยุธยา - อุทยานฯ อยุธยาเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม หลังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีก 10 ซม. ติดตั้งแผ่นเหล็ก–ผ้าใบ–กระสอบทราย และระบบสูบน้ำอัตโนมัติเต็มกำลัง ขณะชุมชนใกล้เคียงยังจมน้ำกว่า 3 เดือน ชาวบ้านใช้เรือสัญจร–เครียดหนัก
วันนี้( 10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาคงการระบายน้ำ ในอัตรา 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้น
โดยพบว่าระดับน้ำในแม่เจ้าพระยา บริเวณ หน้าโบรามสถาน วัดไชยวัฒนาราม ในพื้นที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ เพิ่มสูงขึ้นจากเมือวาน 10 ซม.โดยทาง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้จัดเจ้าหน้าที่ ได้ติดตั้ง แผ่นเหล็ก ความสูงประมาณ 1 เมตร เสริมความสูง ของแนวบังเกอร์ ป้องกันน้ำท่วม สำเร็จรูป ความสูง 1.90 เมตร สูง ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมระยะทาง 165 เมตร รวม 138 แผ่น พร้อมวางแผ่นผ้าใบ กระสอบทราย ที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ อัตโนมัติทำงานสูบน้ำทันที่มีน้ำบางส่วนจะรั่วซึมตามแนวบังเกอร์เข้ามาด้านในตามปริมาณที่กำหนดเครื่องทำงานทันที จาการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำที่สูงขึ้น เหลืออีกประมาณ 30 เซนติเมตร จะล้นแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วม
สำหรับแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมวัดไชยวัฒนาราม นี้เคยผ่านการใช้ป้องกันน้ำท่วมทีมีระดับสูงกว่าปัจจุบันมาแล้วมีความมั่นคงแข็งแรง
โดยพบว่าบรรยากาศ ภายในโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติ ถนนและเส้นทางสายหลักสำคัญ ยังไม่ถูกน้ำท่วม ยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้
ขณะเดียวกันบริเวณ ชุมชนหมู่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวัดไชยวัฒนาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าชุมชนวัดไชยวัฒนาราม นั้นถูกน้ำท่วม บ้านเรือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนชาวบ้าน ต้องใช้เรือ พายสัญจรไปมา บางคนต้องออกมาใช้ศาลาริมถนนที่ถูกน้ำท่วมหลบร้อน เพราะในบ้านถูกน้ำท่วมร้อนจนอยู่ไม่ได้
สอบถามนางสาว อนันต์ อายุ 49 ปี เล่าว่า ชาวบ้านหมู่ 8 เล่าว่าบ้านของตนเองถูกน้ำท่วมมามากกว่า 3 เดือนแล้วซึ่งตอนนี้ก็ลำบากต้องใช้เรือสัญจรไปมา ช่วงกลางวันอากาศจะร้อนเลยต้องพาลูกหลานออกมานั่งอยู่ที่ศาลาริมถนนเพื่อพักผ่อนและระบายความเครียดถ้ายังนั่งอยู่ภายในบ้าน ตอนนี้ไม่ขออะไรมากอยากให้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างเร็วเพราะ อยู่แบบยากลำบาก ยิ่งผู้สูงอายุไปไหนไม่ได้ อยู่แต่ในบ้านก็เกิดการเครียดเพราะอยู่แต่ในบ้าน นานหลายเดือนนั่งมองเจอแต่น้ำ