อ่างทองอ่วม! น้ำทะลักฟาร์ม นกกระทากว่า 20,000 ตัวต้องอพยพ–บ้านชั้นเดียวหนีน้ำนอนริมถนน วอนหาห้องน้ำ–กังวลรถเฉี่ยวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - น้ำเอ่อล้นข้ามถนนกลางดึก พุ่งเข้าหมู่บ้าน–ฟาร์มนกกระทาท่วมสูงกว่า 1 เมตร ตายบางส่วน เจ้าของเร่งย้ายสัตว์ทั้งหมดไปไชโย ขณะชาวบ้านบ้านชั้นเดียวต้องขนของขึ้นข้างถนน ใช้ชีวิตลำบาก–เสี่ยงอันตรายจากรถสัญจร

วันนี้( 10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นข้ามถนนเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ที่ฟาร์มนกกระทา เลขที่ 84 หมู่ 4 นางสมบูรณ์ พิมพา อายุ 48 ปี พร้อมครอบครัวและลูกจ้าง ต้องเร่งขนย้ายนกกระทากว่า 20,000 ตัว หนีน้ำ หลังน้ำทะลักเข้าฟาร์มสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ นกกระทาบางส่วนตาย และระบบไฟฟ้าในโรงเรือนระบบปิดเสียหาย

เจ้าของฟาร์มเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า “น้ำมาเร็วมาก ไม่รู้จะทำยังไง ต้องรีบย้ายนกทั้งหมดไปฟาร์มที่อำเภอไชโย”

ด้านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน นางสาวสุวิมล สุริยวงค์ อายุ 33 ปี เจ้าของบ้านชั้นเดียว เลขที่ 62 หมู่ 4 เปิดเผยว่าเมื่อคืนต้องรีบขนของออกจากบ้านมาไว้ริมถนน หนีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีตู้ไม้ขนาดใหญ่ 2 หลังที่ยกออกมาไม่ได้ เล่าว่า “นอนริมถนนทั้งคืน กังวลมากเพราะรถเลี่ยงน้ำท่วมวิ่งผ่านกันเร็ว กลัวอันตราย และที่สำคัญตอนนี้ ไม่มีห้องน้ำใช้ ลำบากมาก”

ขณะนี้น้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากบ้านขึ้นมาบนถนนเพื่อความปลอดภัย และรอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง










