เจ้าพระยาล้นตลิ่ง! ท่วมหัวเมืองชัยนาท หน้าจวนผู้ว่าฯ-แพอาหารริมแม่น้ำจม ร้านดังต้องปิดชั่วคราว ขาดรายได้วันละ 3 พันบาท

ชัยนาท – น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำท้ายเขื่อนแตะ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำกลางเมืองชัยนาท รวมถึงหน้าจวนผู้ว่าฯ และเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งสูงกว่า 20 เซนติเมตร เทศบาลต้องเร่งขนย้ายเครื่องออกกำลังกาย–ตัดไฟกันอันตราย ด้านแพร้านอาหารริมแม่น้ำต้องปิดชั่วคราว หลังน้ำเอ่อท่วมพื้นแพและทางเดินขึ้นลง
วันนี้ (10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้หลายอำเภอ ได้แก่ อ.เมืองชัยนาท, อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์ และ อ.สรรพยา ถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 4,944 หลังคาเรือน โดยบางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร
บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ อ.เมืองชัยนาท ระดับน้ำอยู่ที่ 17.70 เมตร สูงกว่าระดับเก็บกัก 1.20 เมตร ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเขื่อนเรียงหินและลานออกกำลังกายหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยนาทต้องเร่งขนย้ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 20 ชุดขึ้นที่สูง พร้อมตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย พร้อมประกาศเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและมีความเสี่ยงอันตรายสูง
ขณะเดียวกัน บริเวณ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ซึ่งเป็นย่านแพร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำได้เอ่อท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร บางจุดทะลักเข้าถนนข้าวโพด ทำให้ชาวบ้านและเจ้าของร้านต้องช่วยกันวางกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่แยกสะพานใหม่ไปจนถึงแยกท่าข้าวโพด
นางสิญากรฬ์ บัวเงิน เจ้าของร้าน “ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ๊อึ่ง” เผยว่า ปีนี้ระดับน้ำขึ้นเร็วและสูงมาก แม้ยกพื้นร้านสูงกว่าเดิม 1 เมตรก็ยังไม่พ้นน้ำ ต้องปิดร้านชั่วคราว ทำให้สูญรายได้วันละ 2,000–3,000 บาท
เช่นเดียวกับ นางรัตนา สาริการินทร์ เจ้าของ “แพรุ่ง” ร้านอาหารชื่อดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำขึ้นสูงกว่า 30 เซนติเมตร ท่วมทางเข้าร้านและทางเดินขึ้นลงแพ จึงจำเป็นต้องปิดร้านชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งใน 2 วัน หากระดับน้ำลดลงจะเปิดให้บริการตามปกติ
สำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ ชลประทานรายงานว่า ที่ จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 2,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาท อยู่ที่ 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวม 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อน 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำที่ อ.เมืองชัยนาท อยู่ที่ 17.70 เมตร (รทก.) และที่ อ.สรรพยา อยู่ที่ 16.49 เมตร (รทก.)