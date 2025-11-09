ล็อกอีก 3 ต่างชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลอบเข้าไทยขนซิมการ์ดมือถือ 1,000 ซิมหวังนำไปเมียวดี

สระแก้ว- ล็อกอีก 3ต่างชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งสัญชาติอเมริกัน จีนและอินเดีย ลอบเข้าไทยขนซิมการ์ดมือถือ 1,000 ซิมเตรียมส่งนายจ้างที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อใช้ก่ออาชญากรรม แต่ไม่ลอดสายตา จนท.ชายแดนสระแก้ว
เมื่อเวลา 01.15 น. วันนี้ (9พ.ย.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ,ชค.ทหารพรานที่ 12 โดย ร้อย.ทพ.1204 ,และทหารม.พัน 30 ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ขาเข้า) 3 คนสัญชาติอเมริกัน, อินเดีย, และจีน ขณะกำลังลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านโนนขี้เหล็ก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยชายชาวจีนที่ถูกจับพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือจำนวน 1,000 ซิสารภาพว่า พวกตนเป็นกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายการเดินทางไปยังเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อนำซิมการ์ดโทรศัพท์มือส่งให้กับนายจ้าง
ส่วนผู้ถูกจับกุมชาวอเมริกัน อ้างว่าต้องการมาติดต่อธุระเรื่องเงินบำนาญที่สถานทูตไทย ส่วนชาวอินเดีย อ้างว่าต้องการกลับประเทศ แต่จะขอเข้ามาซื้อของที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทาง
เจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกุม จึงได้นำตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 3 คน พร้อมของกลางซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ 1,000 ซิม ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
และจะขยายผลถึงขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำอุปกรณ์สื่อสารเพื่อก่ออาชญากรรมต่อไป