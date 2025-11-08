ไม่เสี่ยงก็อดตาย ชาวเขมรลอบเข้าไทยหวังหาซื้อผัก-หมูกลับไปกิน-ขาย สารภาพสินค้าในประเทศสุดแพงแถมขาดแคลน

สระแก้ว- ไม่เสี่ยงก็อดตาย ชาวเขมรลอบเข้าไทยบริเวณไร่อ้อยด้านหลังตลาดบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อ้างเข้ามาหาซื้อเนื้อ-ผัก-ผลไม้กลับไปกินและขายทำกำไร เหตุราคาสินค้าฝั่งตนเองสุดแพง-ขาดแคลน แต่ไม่รอดสายตา จนท. กองกำลังบูรพา
เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ ( 8 พ.ย.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ, เจ้าหน้าที่ ชค.ทพ12 โดย ร้อย.ทพ.1204 และ ม.พัน .30 ได้ร่วมกันจับกุมหญิงชาวเขมร จำนวน 7 คน ขณะกำลังเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติบริเวณไร่อ้อยด้านหลังตลาดบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 80 เมตร จนพบเจ้าหน้าที่ขณะทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยทั้งหมดอ้างว่าต้องการลักลอบเข้ามาหาซื้อสินค้าบริโภคที่ตลาดบ้านหนองปรือ โดยเน้นสินค้าประเภทเนื้อสัตว์, ผัก และผลไม้ เนื่องจากสินค้าในประเทศกัมพูชา มีราคาแพงกว่าฝั่งประเทศไทยประมาณ 20 บาท และมีสินค้าให้เลือกน้อยกว่า
และการลักลอบเข้ามาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้ากลับไปบริโภคและขายทำกำไร
ซึ่งขณะจับกุมไม่พบผู้นำพา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวหญิงชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ก่อนผลักดันกลับประเทศต่อไป