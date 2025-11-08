ได้รถใหม่แล้ว "หมอนทองวิทยา" TSB เตรียมมอบบัสไฟฟ้ามูลค่า 4.2 ล้านบาทสนับสนุนการเดินทาง

ฉะเชิงเทรา- ได้รถใหม่แล้ว "หมอนทองวิทยา" TSB เตรียมมอบบัสไฟฟ้ามูลค่า 4.2 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเดินทางของนักเรียนหลังสร้างชื่อจนโด่งดังในชั่วข้ามคืน
กลายเป็นกระแสทุกพื้นที่กับไวรัล “รถขนฝัน” โรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าของฉายา “เซลติกแห่งบางน้ำเปรี้ยว” ที่สามารถเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา แชมป์เก่าในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน" แชมป์กีฬา 7HD 2025" จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโรงเรียน อบจ.ชัยนาถ ได้สำเร็จในช่วงเย็นวันนี้(8 พ.ย.
และยังเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนหมอนทองวิทยา โรงเรียนที่น้อยคนนักจะรู้จัก จนทำให้ทั้งเหล่าดาราและคนดังพากันอัดฉีดเงินสนับสนุน ไม่เว้นแม่แต่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ที่ได้มอบเงิน 1 ล้านบาทเพื่อเป็นกำลังใจในความมุ่งมั่นให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้สานฝันต่อไป จนเรียกได้ว่าดังกันแบบตั้งตัวไม่ทันทั้งนักกีฬาทและอาจารย์ผู้ฝึกสอนกันเลยที่เดียว
โดยเฉพาะ "รถขนฝัน" ยี่ห้อ Isuzu NPR ของโรงเรียนฯ ที่ขับโดย อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ชนิดที่ว่าใครเห็นบนท้องถนนแล้วจะต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทั้งภาพและคลิปเป็นที่ระลึกนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (8 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากทีมประชาสัมพันธ์ บริษัทไทยสมายล์บัส หรือ TSB ว่า น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยสมายล์บัส จำกัด (TSB) ได้สานฝันของเยาวชนให้เป็นจริง ด้วยการมอบรถบัสไฟฟ้ามูลค่า 4.2 ล้านบาทให้แก่โรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักเรียนและเยาวชน
โดยระบุว่า TSB ในฐานะบริษัทขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด ขอประกาศมอบรถบัสไฟฟ้าขนาด 7.96 เมตรจำนวน 1 คันมูลค่า 4.2 ล้านบาทให้แก่ทางโรงเรียนฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเดินทางของนักเรียน
หลังได้พูดคุยกับผู้บริหาร โรงเรียนหมอนทองวิทยา เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการเดินทางเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน และได้รับการตอบรับจากคณะผู้บริหาร รวมทั้งครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคนด้วยยินดี
"สำหรับรถบัสไฟฟ้าดังกล่าว เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า EV100% รุ่นเดียวกันกับที่ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะของ TSB ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาดอย่างครบถ้วน โดย TSB เชื่อมั่นว่า “การสนับสนุนเยาวชน” คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตของประเทศ และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้โรงเรียนหมอนทองวิทยาเดินหน้าสานฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริงต่อไป" น.ส.กุลพรภัสร์ กล่าว
ด้าน นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้แสดงความขอบคุณทาง TSB พร้อมกล่าวว่า รถบัสคันนี้จะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ที่เปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ทั้งในกิจกรรมแข่งขันกีฬา การศึกษานอกสถานที่ และโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอีกหลากหลายด้าน
นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวรายงาน ยังรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้มีบรรดาบริษัทเอกชน รวมถึงคนดังในจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมที่จะให้การสนับสนุนและอัดฉีดเม็ดเงินสู่ทีมนักเตะของโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่เอาชนะทีมโรงเรียนดังอย่างอัสสัมชัน (ศรีราชา) ไปด้วยสกอร์ 6 ต่อ 3 ในรอบรองชนะเลิศ เพื่อให้ได้มีกำลังใจและมีสวัสดิภาพชีวิตในการเดินทางไปแข่งขันที่ดีขึ้นอีกด้วย
และเชื่อว่าหากทีมนักกีฬาสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้ได้ ชื่อเสียงของ "โรงเรียนหมอนทองวิทยา" ก็จะดังเป็นพลุแตกอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่ายังมีนักกีฬาเยาวชนอีกทีมที่กำลังรอกำลังใจจากคอกีฬาทั่วประเทศ "โรงเรียน อบจ.ชัยนาท" ที่มีฝันและเป้าหมายในการคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เช่นกัน และเยาวชนทีมนี้ก็มีฝีไม้ลายมือเป็นที่ประจักษ์และเขื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีใน จ.ชัยนาท ให้การสนับสนุนและอัดฉีดเงินรางวัลเพื่อสร้างจวัญและกำลังใจเช่นกัน